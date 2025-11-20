Як потрібно діяти – розкаже 24 Канал з посиланням на Economic Times.
Що робити, якщо застрягли у ліфті?
- Головне – не панікувати і усвідомити, що це – тимчасова ситуація.
- Не натискайте хаотично всі кнопки, не стрибайте й не намагайтеся самостійно відчинити двері кабіни.
- Якщо у кабіні є кнопка екстреного виклику або телефон, використовуйте їх: зателефонуйте диспетчеру або аварійній службі ліфта, повідомте, на якому поверсі ви застрягли.
- Якщо дзвінок не працює або ви не чуєте відповіді, телефонуйте на "101" або до служби надзвичайних ситуацій.
- За відсутності мобільного зв'язку – голосно кличте на допомогу, можливо, хтось із сусідів почує.
Що робити, поки допомога їде?
Як пише Times Kuwait, в очікуванні допомоги: сядьте, витягніть ноги, розстебніть верхній одяг, якщо вам спекотно, і, якщо є, пийте воду потроху. Найкращим варіантом під час блекаутів є підготовка "рятувального боксу" у ліфті. Це коробка з предметами, які можуть знадобитися, якщо хтось застрягне:
- вода,
- снеки,
- серветки,
- ліхтарик,
- легка ковдра,
- заспокійливі засоби.
Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключення світла / Фото Unsplash
Що зараз відбувається з відключеннями світла в Україні?
Через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру по всій Україні запровадили екстренні відкочення світла. Росіяни атакують як енергетичні станції, так і мережі, що ускладнює доставлення електроенергії споживачам. Три українські атомні електростанції зменшили потужність, а споживання електрики зросло через похолодання.