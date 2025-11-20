Як потрібно діяти – розкаже 24 Канал з посиланням на Economic Times.

Що робити, якщо застрягли у ліфті?

Головне – не панікувати і усвідомити, що це – тимчасова ситуація.

Не натискайте хаотично всі кнопки, не стрибайте й не намагайтеся самостійно відчинити двері кабіни.

Якщо у кабіні є кнопка екстреного виклику або телефон, використовуйте їх: зателефонуйте диспетчеру або аварійній службі ліфта, повідомте, на якому поверсі ви застрягли.

Якщо дзвінок не працює або ви не чуєте відповіді, телефонуйте на "101" або до служби надзвичайних ситуацій.

За відсутності мобільного зв'язку – голосно кличте на допомогу, можливо, хтось із сусідів почує.

Що робити, поки допомога їде?

Як пише Times Kuwait, в очікуванні допомоги: сядьте, витягніть ноги, розстебніть верхній одяг, якщо вам спекотно, і, якщо є, пийте воду потроху. Найкращим варіантом під час блекаутів є підготовка "рятувального боксу" у ліфті. Це коробка з предметами, які можуть знадобитися, якщо хтось застрягне:

вода,

снеки,

серветки,

ліхтарик,

легка ковдра,

заспокійливі засоби.



Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключення світла / Фото Unsplash

Що зараз відбувається з відключеннями світла в Україні?

Через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру по всій Україні запровадили екстренні відкочення світла. Росіяни атакують як енергетичні станції, так і мережі, що ускладнює доставлення електроенергії споживачам. Три українські атомні електростанції зменшили потужність, а споживання електрики зросло через похолодання.