Як потрібно діяти – розкаже 24 Канал з посиланням на Economic Times.

Що робити, якщо застрягли у ліфті?

  • Головне – не панікувати і усвідомити, що це – тимчасова ситуація.
  • Не натискайте хаотично всі кнопки, не стрибайте й не намагайтеся самостійно відчинити двері кабіни.
  • Якщо у кабіні є кнопка екстреного виклику або телефон, використовуйте їх: зателефонуйте диспетчеру або аварійній службі ліфта, повідомте, на якому поверсі ви застрягли.
  • Якщо дзвінок не працює або ви не чуєте відповіді, телефонуйте на "101" або до служби надзвичайних ситуацій.
  • За відсутності мобільного зв'язку – голосно кличте на допомогу, можливо, хтось із сусідів почує.

Що робити, поки допомога їде?

Як пише Times Kuwait, в очікуванні допомоги: сядьте, витягніть ноги, розстебніть верхній одяг, якщо вам спекотно, і, якщо є, пийте воду потроху. Найкращим варіантом під час блекаутів є підготовка "рятувального боксу" у ліфті. Це коробка з предметами, які можуть знадобитися, якщо хтось застрягне:

  • вода,
  • снеки,
  • серветки,
  • ліхтарик,
  • легка ковдра,
  • заспокійливі засоби.

Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключення світла / Фото Unsplash

Що зараз відбувається з відключеннями світла в Україні?

Через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру по всій Україні запровадили екстренні відкочення світла. Росіяни атакують як енергетичні станції, так і мережі, що ускладнює доставлення електроенергії споживачам. Три українські атомні електростанції зменшили потужність, а споживання електрики зросло через похолодання.