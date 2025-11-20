Как нужно действовать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Economic Times.
Смотрите также Зима на пороге: увеличатся ли отключения света из-за похолодания
Что делать, если застряли в лифте?
- Главное – не паниковать и осознать, что это – временная ситуация.
- Не нажимайте хаотично все кнопки, не прыгайте и не пытайтесь самостоятельно открыть двери кабины.
- Если в кабине есть кнопка экстренного вызова или телефон, используйте их: позвоните диспетчеру или аварийной службе лифта, сообщите, на каком этаже вы застряли.
- Если звонок не работает или вы не слышите ответа, звоните на "101" или в службу чрезвычайных ситуаций.
- При отсутствии мобильной связи – громко зовите на помощь, возможно, кто-то из соседей услышит.
Что делать, пока помощь едет?
Как пишет Times Kuwait, в ожидании помощи: сядьте, вытяните ноги, расстегните верхнюю одежду, если вам жарко, и, если есть, пейте воду понемногу. Лучшим вариантом во время блэкаутов является подготовка "спасательного бокса" в лифте. Это коробка с предметами, которые могут понадобиться, если кто-то застрянет:
- вода,
- снеки,
- салфетки,
- фонарик,
- легкое одеяло,
- успокаивающие средства.
Что делать, если застряли в лифте во время отключения света / Фото Unsplash
Что сейчас происходит с отключениями света в Украине?
Из-за массированных атаки России на энергетическую инфраструктуру по всей Украине ввели экстренные откаты света. Россияне атакуют как энергетические станции, так и сети, что затрудняет доставку электроэнергии потребителям. Три украинские атомные электростанции уменьшили мощность, а потребление электричества возросло из-за похолодания.