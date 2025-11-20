Что такое портативный душ и как он работает – расскажет 24 Канал со ссылкой на Eccotemp.
Смотрите также Зима на пороге: увеличатся ли отключения света из-за похолодания
Как работает портативный душ?
Портативный душ – это компактная система для подачи воды без подключения к стационарному водоснабжению. Он состоит из трех основных компонентов:
Резервуар для воды
Может быть мешком, баком или жестким контейнером. Объем зависит от модели:
- от 5 – 10 литров для короткого душа,
- до 20 – 40 литров для полноценного мытья нескольких человек.
Система подачи воды
- Гравитационный душ: вода течет самотеком благодаря подвесу резервуара на высоте (например, на ветке дерева). Давление ограничено весом воды и высотой подвешивания.
- Насосный душ: встроенный электрический насос или насос на батарее создает давление и позволяет регулировать струю воды.
- Ручной насос: некоторые модели оснащены ручным насосом – давление создается путем нажатия или качания ручки.
Насадка (лейка или шланг)
- Вода подается через шланг с лейкой, что позволяет контролировать струю и направлять воду. Некоторые модели имеют регулятор потока или режим "спрей/струя".
Портативный душ / Фото Unsplash
Как пользоваться портативным душем?
- Наполните резервуар водой.
- Подвесить сумку/бак на высоту 1,5 – 2 метра (для гравитационных моделей) или подключить насос к источнику питания.
- Открыть клапан или нажать кнопку на насосе.
- Направить струю через воронку на тело или снаряжение.
- После использования слить воду и просушить систему.
Как работает и греет воду портативный душ?
Как пишет The Verge, существует несколько вариантов нагрева воды в душе:
- Солнечный нагрев: сумки темного цвета летом поглощают тепло и нагревают воду до комфортной температуры (примерно 35 – 45 градусов).
- Аккумулятор/электрический насос: подключение через USB, 12 В (автомобильный прикуриватель) или встроенный аккумулятор.
- Ручной нагрев: вода заливается теплой из отдельного контейнера.
Что сейчас происходит с отключениями света в Украине?
- Из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру по всей Украине правительство и энергетические компании вынуждены вводить экстренные отключения электроэнергии.
- Атаки осуществляются не только на ключевые энергетические станции, но и на линии передачи и подстанции, что существенно затрудняет доставку электроэнергии к потребителям в разных регионах страны.
- Вследствие этих атак три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить производственную мощность, что дополнительно создает дефицит электроэнергии в национальной сети.
- Одновременно с этим потребление электричества возросло из-за резкого похолодания, ведь многие домохозяйства увеличили отопление.