Что такое портативный душ и как он работает – расскажет 24 Канал со ссылкой на Eccotemp.

Как работает портативный душ?

Портативный душ – это компактная система для подачи воды без подключения к стационарному водоснабжению. Он состоит из трех основных компонентов:

Резервуар для воды

Может быть мешком, баком или жестким контейнером. Объем зависит от модели:

от 5 – 10 литров для короткого душа,

до 20 – 40 литров для полноценного мытья нескольких человек.

Система подачи воды

Гравитационный душ: вода течет самотеком благодаря подвесу резервуара на высоте (например, на ветке дерева). Давление ограничено весом воды и высотой подвешивания.

Насосный душ: встроенный электрический насос или насос на батарее создает давление и позволяет регулировать струю воды.

Ручной насос: некоторые модели оснащены ручным насосом – давление создается путем нажатия или качания ручки.

Насадка (лейка или шланг)

Вода подается через шланг с лейкой, что позволяет контролировать струю и направлять воду. Некоторые модели имеют регулятор потока или режим "спрей/струя".



Портативный душ / Фото Unsplash

Как пользоваться портативным душем?

Наполните резервуар водой. Подвесить сумку/бак на высоту 1,5 – 2 метра (для гравитационных моделей) или подключить насос к источнику питания. Открыть клапан или нажать кнопку на насосе. Направить струю через воронку на тело или снаряжение. После использования слить воду и просушить систему.

Как работает и греет воду портативный душ?

существует несколько вариантов нагрева воды в душе:

Солнечный нагрев: сумки темного цвета летом поглощают тепло и нагревают воду до комфортной температуры (примерно 35 – 45 градусов).

сумки темного цвета летом поглощают тепло и нагревают воду до комфортной температуры (примерно 35 – 45 градусов). Аккумулятор/электрический насос: подключение через USB, 12 В (автомобильный прикуриватель) или встроенный аккумулятор.

подключение через USB, 12 В (автомобильный прикуриватель) или встроенный аккумулятор. Ручной нагрев: вода заливается теплой из отдельного контейнера.

