Будет как новая: чем отмыть жир и нагар в духовке

Жир, грязь и нагар неизбежно появятся на стенках и дверце духовки. Конечно, регулярная уборка спасает ситуацию, но чистить духовку периодически тоже нужно.

Конечно, для этого можно воспользоваться бытовой химией, но также существуют и народные методы. О них сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Чем почистить духовку

Когда возникает вопрос, чем и как можно легко почистить духовку, то на ум сразу приходят химические средства. Они имеют специальную формулу, которая расцепляет частички грязи, жира и нагара. Однако у таких средств, обычно, есть серьезный минус – они могут быть довольно агрессивными. Во время уборки они могут повредить кожу, вызвать слезотечение или даже аллергическую реакцию.

Именно поэтому большинство выбирает неагрессивные средства для уборки или народные методы. Они являются безопасными и не вызывают раздражения, но при этом – эффективно удаляют жир и грязь.

Так, существует несколько проверенных способов, как очистить духовку:

Уксус

Лучший способ очистить духовку – уксус. Специалисты советуют разогреть духовку. В форму, которую можно использовать для запекания, следует налить один-два стакана уксуса. Чтобы избавиться от неприятных запахов, можно добавить несколько ломтиков лимона и каплю средства для мытья посуды.

Форму с этим раствором следует поставить в разогретую духовку и оставить около на 30 минут. Уксус начнет испаряться и расцеплять все загрязнения. Через 30 минут следует открыть духовку и протереть ее от грязи, нагара и жира.

Пищевая сода и уксус

Сочетание пищевой соды и уксуса позволит легко очистить духовку от грязи. Так, компоненты нужно смешать в густую пасту. Для пропорции следует взять полстакана соды и несколько столовых ложек воды. Эту пасту следует нанести на стенки духовки и оставить на некоторое время, можно даже на ночь. Главное – не наносить смесь на нагревательные элементы.

Через несколько часов на пасту следует распылить уксус. После этого духовку следует протереть влажной тряпкой.

Лимонная кислота

Почистить духовку можно и с помощью лимонной кислоты. Для этого нужно налить в форму воды и засыпать лимонную кислоту. Эту смесь надо поставить в горячую духовку на 30 минут. Лимонный пар будет размягчать жир и от него будет значительно легче избавиться.

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