Скрытая польза садоводства: выращивание растений как ключ к более долгой и счастливой жизни
- Исследования показывают, что садоводство снижает риск деменции на 36% у людей старше 60 лет и улучшает сон, уменьшает депрессию и стресс.
- Садоводство улучшает настроение, повышает чувство гордости и достижения, способствует физической активности и укрепляет иммунитет.
Когда вы слышите, что такая простая вещь, как садоводство, может сделать вашу жизнь длиннее и качественнее, это может показаться преувеличением.
Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, многочисленные исследования доказывают обратное – регулярная работа в саду не только улучшает психическое и физическое здоровье, но и реально влияет на продолжительность жизни. Каким образом выращивание растений приносит нам пользу, рассказываем дальше.
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Наука на стороне садоводов
Австралийские ученые выяснили: люди в возрасте от 60 лет, которые регулярно работали в саду, имели на 36% меньший риск развития деменции.
Другое исследование, опубликовано в 2024 году, установило, что садоводство связано со снижением проблем со сном на 42%, а также заметно уменьшает симптомы депрессии и уровень стресса.
Как именно садоводство влияет на благосостояние
- Улучшает настроение и снижает уровень тревожности.
Уход за растениями имеет естественный успокаивающий эффект. Садоводство способствует повышению уровня серотонина и дофамина – гормонов, отвечающих за ощущение счастья.
- Становится средством заботы о себе.
Ухаживая за садом, мы учимся заботиться и о себе. Это своеобразная форма самотерапии, которая возвращает связь с природой и собственным внутренним миром.
- Формирует чувство гордости и достижения.
Садоводство позволяет видеть плоды собственного труда – от маленького семени до зрелого растения. Это укрепляет уверенность в себе и приносит удовольствие.
- Восстанавливает связь с природой.
Касание почвы, уход за зеленью, ожидание первого урожая – все это погружает в естественный ритм жизни, учит терпению и осознанности. Это напоминает нам о нашем месте в цикле жизни.
- Поощряет к физической активности.
Прополка, обрезка, полив – эти действия заставляют нас двигаться. Это полноценная физическая активность, что улучшает силу, гибкость и координацию, особенно у людей старшего возраста.
- Улучшает питание.
Собственноручно выращенные овощи и травы способствуют здоровому рациону. Они мотивируют чаще готовить дома, экспериментировать с новыми вкусами и потреблять больше полезных продуктов.
- Повышает иммунитет.
Контакт с почвой приносит не только удовольствие, но и пользу для здоровья. В почве содержатся бактерии, которые стимулируют иммунную систему и снижают уровень воспаления.
К слову, чтобы чувствовать себя лучше и быть ближе к себе и природе, не обязательно иметь большой огород – есть множество других ландшафтных решений для красоты и пользы.