Газоны станут зеленее, если обработать их одним кухонным отходом

Весной садоводам предстоит много работы. С потеплением газоны начинают быстро расти. Из-за этого нужно регулярно ухаживать за травой – косить, удобрять и удалять сорняки. Распространенный кухонный ингредиент может помочь сделать газон здоровее и зеленее.

Вместо дорогих удобрений можно использовать простое природное средство – кофейную гущу, которая часто есть на кухне. Об этом пишет Express.

Смотрите также Расстояние имеет значение: как размещать овощи на огороде, чтобы иметь щедрый урожай

Чем посыпать газон, чтобы он был зеленее и здоровее?

По словам экспертов, если посыпать кофейную гущу на газон, можно стимулировать рост здоровой и зеленой травы. Она богата азотом, который необходим для роста растений, а также содержит калий и фосфор, что улучшают общее состояние газона.

Кроме того, кофейная гуща может подавлять рост некоторых сорняков благодаря природным веществам, а также образует тонкий слой, который частично блокирует свет и затрудняет прорастание нежелательных растений.

Также она может отпугивать некоторых вредителей, например слизней. Специалисты отмечают, что дело не в кофеине, а именно в питательных веществах – азоте, фосфоре и минералах.

Кофейная гуща содержит питательные вещества, которые стимулируют рост здоровой и зеленой травы / Фото Pinterest

Они медленно высвобождаются, что позволяет траве дольше получать питание и становиться крепче.

Перед использованием кофейную гущу нужно высушить, а затем равномерно рассыпать по газону и слегка вдавить в почву. Процедуру рекомендуют повторять каждые 1 – 2 месяца для лучшего эффекта.

Несколько важных шагов по уходу за газоном весной

Весной уход за газоном начинается тогда, когда трава выходит из состояния зимнего покоя и начинает зеленеть. Об этом пишет The Spruce.

Первый важный шаг – легкая очистка поверхности. С газона убирают сухую траву и слой отмерших растительных остатков. Это делают осторожно, потому что молодые ростки еще слабые и могут легко повредиться. Такая чистка помогает траве "дышать" и лучше расти.

Если почва уплотненная, особенно на участках, где часто ходят, проводят аэрацию – то есть делают в земле маленькие отверстия для доступа воздуха, воды и питательных веществ к корням. Но весной это делают только при необходимости, потому что чрезмерное рыхление может, наоборот, стимулировать появление сорняков.

Далее следует проверить состояние почвы. Его кислотность влияет на то, как растет трава. Лучше всего, когда почва нейтральная. Если он слишком кислый или щелочной, его корректируют специальными добавками, чтобы создать оптимальные условия для роста газона.

После этого переходят к восстановлению травяного покрова. В местах, где образовались "проплешины" из-за вытаптывания или повреждения, подсевают семена. Пока они прорастают, важно поддерживать влажность почвы, чтобы трава хорошо укоренилась и равномерно взошла.

Одновременно можно внести подкормки. Удобрения помогают газону быстрее расти, делают его гуще и более устойчивым к болезням и сорнякам.

Но весной важно не переборщить: избыток питательных веществ может вызвать появление сорняков или ослабить траву.

Отдельно применяют профилактику сорняков. Есть средства, которые не дают им прорастать, создавая защитный слой в верхнем грунте. Но их нельзя использовать вместе с подсевом, потому что они могут помешать прорастанию новой травы.

Если сорняки уже появились, их или вырывают вручную вместе с корнем, или обрабатывают специальными средствами против широколиственных растений.

Не менее важно проверить газонокосилку. Лезвия должны быть острыми, иначе они не срезают, а рвут траву, из-за чего она желтеет и приобретает неопрятный вид.

Полив весной зависит от погоды. Обычно газону нужно примерно 2,5 – 4 сантиметра воды в неделю, но если часто идут дожди, дополнительный полив может не понадобиться. Важно не переливать, чтобы не создавать условий для грибковых болезней.

Первый покос делают тогда, когда трава становится примерно до 10 сантиметров высотой. Косить нужно осторожно, срезая не более трети высоты за раз и только сухую траву. Это помогает сохранить густоту и здоровье газона.

И наконец, весной стоит следить за вредителями и болезнями. Если появляются пятна, повреждения или личинки в почве, применяют специальные средства или биологические методы защиты. Это позволяет предотвратить серьезные проблемы на протяжении всего сезона.

Какое растение быстро прогонит кротов с огорода?