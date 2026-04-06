Правильное расстояние между растениями важно не только для листьев, но и для корней. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Как правильно сажать семена и рассаду?
В начале сезона семена часто сеют гуще, иногда по 2 – 3 зерна в одну лунку, чтобы повысить шансы на прорастание. Когда всходы подрастают и появляются первые "настоящие" листочки, их обязательно прореживают:
лишние растения осторожно удаляют или пересаживают, или срезают возле почвы ножницами.
Важно не вырывать лишние ростки с корнем, чтобы не повредить те, что остаются.
Расстояние между растениями и грядками влияет на урожайность / Фото Pinterest
Расстояние для взрослых растений
Каждая культура имеет свои требования к пространству. Маленькие овощи (редис, морковь) могут расти плотнее, а большие (помидоры, тыквы, дыни) требуют значительно больше места.
Ориентировочные расстояния:
- Свекла – 7 – 10 сантиметров между растениями, 30 – 45 сантиметров между рядами;
- Брокколи – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;
- Брюссельская капуста – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;
- Лук – 10 – 15 сантиметров между растениями, 30 – 38 сантиметров между рядами;
- Капуста – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;
- Морковь – 5 – 10 сантиметров между растениями, 45 – 60 сантиметров между рядами;
- Огурцы – 30 – 60 сантиметров между растениями, 90 – 120 сантиметров между рядами;
- Листовая зелень – 30 – 45 сантиметров между растениями, около 60 сантиметров между рядами;
- Салат – 10 – 15 сантиметров между растениями, 30 – 45 сантиметров между рядами;
- Дыни – 60 – 90 сантиметров между растениями, 150 – 180 сантиметров между рядами;
- Пастернак – 5 – 10 сантиметров между растениями, 45 – 60 сантиметров между рядами;
- Перец – 45 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;
- Тыква – 120 – 150 сантиметров между растениями, 150 – 210 сантиметров между рядами;
- Редис – 5 сантиметров между растениями, 30 сантиметров между рядами;
- Помидоры – 45 – 120 сантиметров между растениями, 120 – 150 сантиметров между рядами;
- Кабачки – 60 – 90 сантиметров между растениями, 90 – 120 сантиметров между рядами.
Как сэкономить место на огороде?
Как пишет The Spruce, даже небольшой огород может давать большой урожай, если правильно использовать пространство.
Вертикальное выращивание
Огурцы, кабачки и другие вьющиеся культуры можно поднимать на опоры или сетки. Таким образом вы сэкономите место и улучшите растениям доступ света и воздуха.
Посев в несколько этапов
Быстрорастущие культуры (редис, морковь, свекла) можно высевать постепенно, чтобы грядки не пустовали.
Совместимые посадки
Маленькие растения можно выращивать между более крупными – например, морковь под огурцами на шпалере.
Контейнеры и горшки
Если места мало, овощи можно выращивать в вазонах, ящиках или мешках.
Метод квадратного метра
Грядку делят на маленькие квадраты, и в каждом выращивают определенное количество растений.
Подвязывание томатов
Помидоры подвязывают веревкой между кольями, чтобы не использовать индивидуальные опоры и сэкономить место.
Правильное расстояние между растениями – это ключ к здоровому огороду. Оно помогает избежать болезней, получить лучший урожай и эффективно использовать даже небольшой участок.
Какой цветок посадить, чтобы спасти урожай от слизней?
Слизни могут быстро уничтожить урожай, особенно после дождей. Поэтому огородники ищут способы защиты. Самый простой вариант – не бороться с ними, а отпугивать.
Для этого подходит настурция – яркий декоративный цветок, которую слизни не любят из-за ее запаха и вещества в составе. Если посадить настурцию вокруг грядок, она создаст естественный "защитный барьер", который поможет отпугнуть вредителей.
Растение быстро растет, образует густые заросли и хорошо закрывает посадки.
Но если слизней очень много, одной настурции может быть недостаточно – тогда нужны дополнительные методы защиты.