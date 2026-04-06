Правильна відстань між рослинами важлива не тільки для листя, а й для коренів. Про це пише Better Homes and gardens.

Дивіться також Що додати в ґрунт при посіві моркви, щоб вона виросла великою й смачною

Як правильно садити насіння і розсаду?

На початку сезону насіння часто сіють густіше, іноді по 2 – 3 зерна в одну лунку, щоб підвищити шанси на проростання. Коли сходи підростають і з'являються перші "справжні" листочки, їх обов'язково проріджують:

зайві рослини обережно видаляють або пересаджують, або зрізають біля ґрунту ножицями.

Важливо не виривати зайві паростки з коренем, щоб не пошкодити ті, що залишаються.

Відстань між рослинами і грядками впливає на врожайність / Фото Pinterest

Відстань для дорослих рослин

Кожна культура має свої вимоги до простору. Маленькі овочі (редис, морква) можуть рости щільніше, а великі (помідори, гарбузи, дині) потребують значно більше місця.

Орієнтовні відстані:

Буряк – 7 – 10 сантиметрів між рослинами, 30 – 45 сантиметрів між рядами;

Броколі – 45 – 60 сантиметрів між рослинами, 60 – 75 сантиметрів між рядами;

Брюссельська капуста – 45 – 60 сантиметрів між рослинами, 60 – 75 сантиметрів між рядами;

Цибуля – 10 – 15 сантиметрів між рослинами, 30 – 38 сантиметрів між рядами;

Капуста – 45 – 60 сантиметрів між рослинами, 60 – 75 сантиметрів між рядами;

Морква – 5 – 10 сантиметрів між рослинами, 45 – 60 сантиметрів між рядами;

Огірки – 30 – 60 сантиметрів між рослинами, 90 – 120 сантиметрів між рядами;

Листова зелень – 30 – 45 сантиметрів між рослинами, близько 60 сантиметрів між рядами;

Салат – 10 – 15 сантиметрів між рослинами, 30 – 45 сантиметрів між рядами;

Дині – 60 – 90 сантиметрів між рослинами, 150 – 180 сантиметрів між рядами;

Пастернак – 5 – 10 сантиметрів між рослинами, 45 – 60 сантиметрів між рядами;

Перець – 45 сантиметрів між рослинами, 60 – 75 сантиметрів між рядами;

Гарбуз – 120 – 150 сантиметрів між рослинами, 150 – 210 сантиметрів між рядами;

Редис – 5 сантиметрів між рослинами, 30 сантиметрів між рядами;

Помідори – 45 – 120 сантиметрів між рослинами, 120 – 150 сантиметрів між рядами;

Кабачки – 60 – 90 сантиметрів між рослинами, 90 – 120 сантиметрів між рядами.

Як заощадити місце на городі?

Як пише The Spruce, навіть невеликий город може давати великий урожай, якщо правильно використовувати простір.

Вертикальне вирощування

Огірки, кабачки та інші виткі культури можна піднімати на опори або сітки. У такий спосіб ви зекономите місце і покращите рослинам доступ світла та повітря.

Посів у кілька етапів

Швидкорослі культури (редис, морква, буряк) можна висівати поступово, щоб грядки не пустували.

Сумісні посадки

Маленькі рослини можна вирощувати між більшими – наприклад, моркву під огірками на шпалері.

Контейнери і горщики

Якщо місця мало, овочі можна вирощувати у вазонах, ящиках або мішках.

Метод квадратного метра

Грядку ділять на маленькі квадрати, і в кожному вирощують певну кількість рослин.

Підв'язування томатів

Помідори підв'язують мотузкою між кілками, щоб не використовувати індивідуальні опори й зекономити місце.

Правильна відстань між рослинами – це ключ до здорового городу. Вона допомагає уникнути хвороб, отримати кращий урожай і ефективно використовувати навіть невелику ділянку.

Яку квітку посадити, щоб врятувати врожай від слимаків?