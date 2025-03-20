3 трендовых способа отделки стен, которыми пользуются профессионалы

Как и чем украсить стены – вечный вопрос. Кто-то считает обои уже устаревшим вариантом и ищет трендовую штукатурку, а другие – декорируют стены камнями.

На самом деле, все варианты остаются трендовыми и актуальными. Как оформить стены в 2025 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на Викторию Дворжанскую.

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Чем украсить стены в 2025 году

Дизайнер заявила, что в 2025 году самыми популярными идеями отделки стен является натуральный камень, декоративная штукатурка и обои.

Так, натуральный камень на всю стену или имитация скалы – это тенденция последних лет. Поскольку материалы природные и экологические, то их можно использовать в разных комнатах. Кроме того, стена, которая полностью покрыта камнем, станет ярким акцентом, что захватывает и привлекает к себе внимание.

Стены из камня / Фото Unsplash

Декоративная штукатурка, которая похожа на краску, является хорошим решением для декора стен. Так, современные виды штукатурки могут имитировать гладкую поверхность краски, но иметь гораздо лучшую износостойкость.

К слову, дизайнер Виктория Дворжанская добавила, что в современном стиле актуален прием нанесения одного типа и тона штукатурки на стены и потолок.

Штукатурка на стенах / Фото Unsplash

Что касается обоев, то они до сих пор не теряют своей актуальности. В современном мире существуют различные типы на разные вкусы и бюджет. К примеру, фотообои придадут уникальности интерьеру, текстильные – создадут невероятный уют, а шпонированные – придадут роскоши.

Обои не теряют актуальности / Фото Unsplash

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