Насправді, усі варіанти залишаються трендовими та актуальними. Як оформити стіни у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Вікторію Дворжанську.

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Чим оздобити стіни у 2025 році

Дизайнерка заявила, що у 2025 році найпопулярнішими ідеями оздоблення стін є натуральний камінь, декоративна штукатурка та шпалери.

Так, натуральний камінь на всю стіну або імітація скелі – це тенденція останніх років. Оскільки матеріали природні та екологічні, то їх можна використовувати у різних кімнатах. Крім того, стіна, яка повністю вкрита каменем, стане яскравим акцентом, що захоплює та привертає до себе увагу.

Стіни з каменю / Фото Unsplash

Декоративна штукатурка, яка схожа на фарбу, є гарним рішенням для декору стін. Так, сучасні види штукатурки можуть імітувати гладеньку поверхню фарби, але мати набагато кращу зносостійкість.

До слова, дизайнерка Вікторія Дворжанська додала, що у сучасному стилі актуальний прийом нанесення одного типу і тону штукатурки на стіни й стелю.

Штукатурка на стінах / Фото Unsplash

Що стосується шпалер, то вони й досі не втрачають своєї актуальності. У сучасному світі існують різні типи на різні смаки та бюджет. До прикладу, фотошпалери додадуть унікальності інтер'єру, текстильні – створять неймовірний затишок, а шпоновані – додадуть розкоші.

Шпалери не втрачають актуальності / Фото Unsplash

Раніше експерти назвали 7 найпоширеніших помилок, які здешевлюють навіть найдорожчий ремонт. Так, неправильна довжина штор, пластикові підвіконня чи штучні рослини можуть суттєво зіпсувати інтер'єр.