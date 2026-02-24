Укр Рус
24 февраля, 13:25
Тумбы под раковиной больше не в моде: что выбирают вместо них в 2026 году

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Классические напольные тумбы в ванных комнатах теряют популярность из-за недостатков, связанные с влагой и визуальной тяжестью.
  • В 2026 году популярными становятся подвесные конструкции, металлические каркасы и встроенные системы хранения, которые эффективно используют пространство.

Интерьер ванной комнаты – это полноценное пространство комфорта, и подходы к его оформлению быстро меняются. То, что до недавнего времени считалось стандартом – массивная тумба под умывальником с дверцами и ящиками – постепенно исчезает из современных проектов.

На первый план выходят легкость, минимализм и продуманные системы хранения. Об этом пишет "Радио Трек".

Почему классические тумбы теряют популярность?

Напольные тумбы долго были привычным решением для ванной. Но они имеют ряд недостатков:

  • плохо переносят влагу;
  • со временем покрытие разбухает или деформируется;
  • быстро теряют привлекательный вид;
  • визуально утяжеляют небольшое пространство.

Высокая влажность и перепады температур в ванной комнате ускоряют износ мебели. Поэтому все больше людей ищут альтернативу, которая будет более долговечной и практичной.

Главная тенденция 2026 года – подвесные конструкции

В Европе и скандинавских странах все чаще выбирают:

  • подвесные консоли под умывальник;
  • открытые металлические каркасы;
  • лаконичные полки без громоздких боковых стенок;
  • встроенные системы хранения.

Такая мебель создает ощущение простора в интерьере. Кроме того, она не стоит непосредственно на полу, а значит меньше контактирует с водой.

Выберите подвесные консоли вместо массивных шкафов / Фото Pinterest

Особенно популярны металлические конструкции с антикоррозийным покрытием – они лучше выдерживают влажную среду.

Еще одно изменение – отказ от открытого хранения. Если раньше косметику и бытовую химию оставляли на виду, то теперь актуален принцип "чистых поверхностей".

В тренде:

  • встроенные шкафы до потолка;
  • скрытые системы хранения;
  • узкие пеналы;
  • модули с внутренними органайзерами;
  • выдвижные ящики с разделителями.

Главная идея – каждый сантиметр должен использоваться максимально эффективно.

Для небольших ванных комнат лучше подходят подвесные модели – они визуально расширяют пространство. В просторных помещениях можно устанавливать модульные системы с индивидуальной планировкой.

Итак, массивные тумбы под умывальником постепенно остаются в прошлом. Им на смену приходят легкие, функциональные и продуманные решения.

Какие тренды в дизайне ванн будут господствовать в 2026 году?

Ванная комната должна быть не только красивой, но и максимально удобной. Кроме хорошего хранения и вентиляции, важны плитка, цвета, освещения и общая атмосфера. Эксперты поделились, что будет в моде в 2026 году, пишет Good Housekeeping.

  • Встроенные ванны. Вместо отдельно стоящих снова популярны модели, вмонтированные в нишу или платформу.
  • Архитектурные умывальники. Каменные раковины, интегрированные столешницы, мягкие формы – ванна становится дизайнерским акцентом.
  • Умное освещение. Свет можно настраивать: яркий утром, теплый вечером – для уюта.
  • Закрытые душевые зоны. Вместо полностью стеклянных кабин – отдельная зона для душа с доступом к естественному свету.
  • Паровые душевые. Они помогают расслабиться, снять напряжение, улучшают состояние кожи и облегчают дыхание, особенно в холодное время года.
  • LED-подсветка и розетки в ящиках. Люди выбирают подсвеченные зеркала и шкафы, встроенные места для фена или зубной щетки.
  • Индивидуальные шкафы. В моде – мебель на заказ с уникальным дизайном и цветом.
  • "Тихая роскошь" – это сдержанный, элегантный стиль без излишней помпезности. Простой дизайн сочетается с качественными материалами: натуральным деревом, фактурной плиткой ручной работы и металлическими деталями теплых оттенков.
  • Многоуровневое освещение. Несколько источников света вместо одной лампы на потолке.
  • Камень во всем пространстве. Один вид камня на полу, стенах и умывальнике создаст эффект роскоши.
  • Сауны в ванной. Все больше людей добавляют сауну прямо к спальне или ванной комнате.
  • Полная облицовка плиткой. Стены и даже потолок могут быть отделаны плиткой различных форматов.
  • Темные, глубокие цвета. Насыщенные оттенки создают ощущение покоя и уюта.
  • Подогрев пола – комфортная деталь, которую особенно ценят зимой.
  • Теплая фурнитура. Латунь, бронза и другие "теплые" металлические оттенки вместо холодного хрома.

Чем ванны в США и Европе отличаются?

Ванная комната – важная часть дома, но часто кажется, что все они одинаковы. На самом деле это не так. Например, ванные в США отличаются от европейских.

  • Подогреватели для полотенец в Европе – привычная вещь, в США это дополнительная опция.
  • Европейские ванные часто полностью защищены от воды: душ могут не отделять стеклом, а слив расположен просто в полу. Это удобно для уборки.
  • В Европе популярны ручные душевые лейки, которыми можно мыть не только себя, но и саму ванную комнату. Часто есть отдельный вентиль, чтобы перекрыть воду только в ванной.
  • Самая большая разница – в унитазах. В США они обычно стандартные, напольные. В Европе выбор шире: есть настенные модели со скрытым бачком, необычные формы чаш, а туалет иногда расположен в отдельной маленькой комнате. Также в Европе часто устанавливают отдельное биде.