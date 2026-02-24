Тумбы под раковиной больше не в моде: что выбирают вместо них в 2026 году
- Классические напольные тумбы в ванных комнатах теряют популярность из-за недостатков, связанные с влагой и визуальной тяжестью.
- В 2026 году популярными становятся подвесные конструкции, металлические каркасы и встроенные системы хранения, которые эффективно используют пространство.
Интерьер ванной комнаты – это полноценное пространство комфорта, и подходы к его оформлению быстро меняются. То, что до недавнего времени считалось стандартом – массивная тумба под умывальником с дверцами и ящиками – постепенно исчезает из современных проектов.
На первый план выходят легкость, минимализм и продуманные системы хранения. Об этом пишет "Радио Трек".
Смотрите также Керамическая плитка отжила свое: чем сегодня украшают ванную комнату в Европе и США
Почему классические тумбы теряют популярность?
Напольные тумбы долго были привычным решением для ванной. Но они имеют ряд недостатков:
- плохо переносят влагу;
- со временем покрытие разбухает или деформируется;
- быстро теряют привлекательный вид;
- визуально утяжеляют небольшое пространство.
Высокая влажность и перепады температур в ванной комнате ускоряют износ мебели. Поэтому все больше людей ищут альтернативу, которая будет более долговечной и практичной.
Главная тенденция 2026 года – подвесные конструкции
В Европе и скандинавских странах все чаще выбирают:
- подвесные консоли под умывальник;
- открытые металлические каркасы;
- лаконичные полки без громоздких боковых стенок;
- встроенные системы хранения.
Такая мебель создает ощущение простора в интерьере. Кроме того, она не стоит непосредственно на полу, а значит меньше контактирует с водой.
Выберите подвесные консоли вместо массивных шкафов / Фото Pinterest
Особенно популярны металлические конструкции с антикоррозийным покрытием – они лучше выдерживают влажную среду.
Еще одно изменение – отказ от открытого хранения. Если раньше косметику и бытовую химию оставляли на виду, то теперь актуален принцип "чистых поверхностей".
В тренде:
- встроенные шкафы до потолка;
- скрытые системы хранения;
- узкие пеналы;
- модули с внутренними органайзерами;
- выдвижные ящики с разделителями.
Главная идея – каждый сантиметр должен использоваться максимально эффективно.
Для небольших ванных комнат лучше подходят подвесные модели – они визуально расширяют пространство. В просторных помещениях можно устанавливать модульные системы с индивидуальной планировкой.
Итак, массивные тумбы под умывальником постепенно остаются в прошлом. Им на смену приходят легкие, функциональные и продуманные решения.
Какие тренды в дизайне ванн будут господствовать в 2026 году?
Ванная комната должна быть не только красивой, но и максимально удобной. Кроме хорошего хранения и вентиляции, важны плитка, цвета, освещения и общая атмосфера. Эксперты поделились, что будет в моде в 2026 году, пишет Good Housekeeping.
- Встроенные ванны. Вместо отдельно стоящих снова популярны модели, вмонтированные в нишу или платформу.
- Архитектурные умывальники. Каменные раковины, интегрированные столешницы, мягкие формы – ванна становится дизайнерским акцентом.
- Умное освещение. Свет можно настраивать: яркий утром, теплый вечером – для уюта.
- Закрытые душевые зоны. Вместо полностью стеклянных кабин – отдельная зона для душа с доступом к естественному свету.
- Паровые душевые. Они помогают расслабиться, снять напряжение, улучшают состояние кожи и облегчают дыхание, особенно в холодное время года.
- LED-подсветка и розетки в ящиках. Люди выбирают подсвеченные зеркала и шкафы, встроенные места для фена или зубной щетки.
- Индивидуальные шкафы. В моде – мебель на заказ с уникальным дизайном и цветом.
- "Тихая роскошь" – это сдержанный, элегантный стиль без излишней помпезности. Простой дизайн сочетается с качественными материалами: натуральным деревом, фактурной плиткой ручной работы и металлическими деталями теплых оттенков.
- Многоуровневое освещение. Несколько источников света вместо одной лампы на потолке.
- Камень во всем пространстве. Один вид камня на полу, стенах и умывальнике создаст эффект роскоши.
- Сауны в ванной. Все больше людей добавляют сауну прямо к спальне или ванной комнате.
- Полная облицовка плиткой. Стены и даже потолок могут быть отделаны плиткой различных форматов.
- Темные, глубокие цвета. Насыщенные оттенки создают ощущение покоя и уюта.
- Подогрев пола – комфортная деталь, которую особенно ценят зимой.
- Теплая фурнитура. Латунь, бронза и другие "теплые" металлические оттенки вместо холодного хрома.
Чем ванны в США и Европе отличаются?
Ванная комната – важная часть дома, но часто кажется, что все они одинаковы. На самом деле это не так. Например, ванные в США отличаются от европейских.
- Подогреватели для полотенец в Европе – привычная вещь, в США это дополнительная опция.
- Европейские ванные часто полностью защищены от воды: душ могут не отделять стеклом, а слив расположен просто в полу. Это удобно для уборки.
- В Европе популярны ручные душевые лейки, которыми можно мыть не только себя, но и саму ванную комнату. Часто есть отдельный вентиль, чтобы перекрыть воду только в ванной.
- Самая большая разница – в унитазах. В США они обычно стандартные, напольные. В Европе выбор шире: есть настенные модели со скрытым бачком, необычные формы чаш, а туалет иногда расположен в отдельной маленькой комнате. Также в Европе часто устанавливают отдельное биде.