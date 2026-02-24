На перший план виходять легкість, мінімалізм і продумані системи зберігання. Про це пише "Радіо Трек".

Чому класичні тумби втрачають популярність?

Підлогові тумби довго були звичним рішенням для ванної. Але вони мають низку недоліків:

погано переносять вологу;

з часом покриття розбухає або деформується;

швидко втрачають привабливий вигляд;

візуально обтяжують невеликий простір.

Висока вологість і перепади температур у ванній кімнаті пришвидшують зношення меблів. Тому все більше людей шукають альтернативу, яка буде довговічнішою та практичнішою.

Головна тенденція 2026 року – підвісні конструкції

У Європі та скандинавських країнах дедалі частіше обирають:

підвісні консолі під умивальник;

відкриті металеві каркаси;

лаконічні полиці без громіздких бокових стінок;

вбудовані системи зберігання.

Такі меблі створюють відчуття простору в інтер'єрі. Крім того, вони не стоять безпосередньо на підлозі, а отже менше контактують із водою.

Оберіть підвісні консолі замість масивних шаф / Фото Pinterest

Особливо популярні металеві конструкції з антикорозійним покриттям – вони краще витримують вологе середовище.

Ще одна зміна – відмова від відкритого зберігання. Якщо раніше косметику та побутову хімію залишали на видноті, то тепер актуальний принцип "чистих поверхонь".

У тренді:

вбудовані шафи до стелі;

приховані системи зберігання;

вузькі пенали;

модулі з внутрішніми органайзерами;

висувні ящики з роздільниками.

Головна ідея – кожен сантиметр має використовуватися максимально ефективно.

Для невеликих ванних кімнат краще підходять підвісні моделі – вони візуально розширюють простір. У просторих приміщеннях можна встановлювати модульні системи з індивідуальним плануванням.

Отже, масивні тумби під умивальником поступово залишаються в минулому. Їм на зміну приходять легкі, функціональні та продумані рішення.

Які тренди у дизайні ванн пануватимуть у 2026 році?

Ванна кімната має бути не лише красивою, а й максимально зручною. Окрім хорошого зберігання та вентиляції, важливі плитка, кольори, освітлення й загальна атмосфера. Експерти поділилися, що буде в моді у 2026 році, пише Good Housekeeping.

Вбудовані ванни . Замість окремо стоячих знову популярні моделі, вмонтовані в нішу або платформу.

. Замість окремо стоячих знову популярні моделі, вмонтовані в нішу або платформу. Архітектурні умивальники . Кам'яні раковини, інтегровані стільниці, м'які форми – ванна стає дизайнерським акцентом.

. Кам'яні раковини, інтегровані стільниці, м'які форми – ванна стає дизайнерським акцентом. Розумне освітлення . Світло можна налаштовувати: яскраве вранці, тепле ввечері – для затишку.

. Світло можна налаштовувати: яскраве вранці, тепле ввечері – для затишку. Закриті душові зони . Замість повністю скляних кабін – окрема зона для душу з доступом до природного світла.

. Замість повністю скляних кабін – окрема зона для душу з доступом до природного світла. Парові душові . Вони допомагають розслабитися, зняти напруження, покращують стан шкіри та полегшують дихання, особливо в холодну пору року.

. Вони допомагають розслабитися, зняти напруження, покращують стан шкіри та полегшують дихання, особливо в холодну пору року. LED-підсвітка і розетки в шухлядах . Люди обирають підсвічені дзеркала та шафи, вбудовані місця для фена чи зубної щітки.

. Люди обирають підсвічені дзеркала та шафи, вбудовані місця для фена чи зубної щітки. Індивідуальні шафи . У моді – меблі на замовлення з унікальним дизайном і кольором.

. У моді – меблі на замовлення з унікальним дизайном і кольором. "Тиха розкіш" – це стриманий, елегантний стиль без зайвої помпезності. Простий дизайн поєднується з якісними матеріалами: натуральним деревом, фактурною плиткою ручної роботи та металевими деталями теплих відтінків.

– це стриманий, елегантний стиль без зайвої помпезності. Простий дизайн поєднується з якісними матеріалами: натуральним деревом, фактурною плиткою ручної роботи та металевими деталями теплих відтінків. Багаторівневе освітлення . Кілька джерел світла замість однієї лампи на стелі.

. Кілька джерел світла замість однієї лампи на стелі. Камінь у всьому просторі . Один вид каменю на підлозі, стінах і умивальнику створить ефект розкоші.

. Один вид каменю на підлозі, стінах і умивальнику створить ефект розкоші. Сауни у ванній. Все більше людей додають сауну прямо до спальні або ванної кімнати.

Все більше людей додають сауну прямо до спальні або ванної кімнати. Повне облицювання плиткою . Стіни та навіть стеля можуть бути оздоблені плиткою різних форматів.

. Стіни та навіть стеля можуть бути оздоблені плиткою різних форматів. Темні, глибокі кольори . Насичені відтінки створюють відчуття спокою та затишку.

. Насичені відтінки створюють відчуття спокою та затишку. Підігрів підлоги – комфортна деталь, яку особливо цінують узимку.

– комфортна деталь, яку особливо цінують узимку. Тепла фурнітура. Латунь, бронза та інші "теплі" металеві відтінки замість холодного хрому.

Чим ванни у США та Європи відрізняються?

Ванна кімната – важлива частина дому, але часто здається, що всі вони однакові. Насправді це не так. Наприклад, ванні у США відрізняються від європейських.