На перший план виходять легкість, мінімалізм і продумані системи зберігання. Про це пише "Радіо Трек".
Чому класичні тумби втрачають популярність?
Підлогові тумби довго були звичним рішенням для ванної. Але вони мають низку недоліків:
- погано переносять вологу;
- з часом покриття розбухає або деформується;
- швидко втрачають привабливий вигляд;
- візуально обтяжують невеликий простір.
Висока вологість і перепади температур у ванній кімнаті пришвидшують зношення меблів. Тому все більше людей шукають альтернативу, яка буде довговічнішою та практичнішою.
Головна тенденція 2026 року – підвісні конструкції
У Європі та скандинавських країнах дедалі частіше обирають:
- підвісні консолі під умивальник;
- відкриті металеві каркаси;
- лаконічні полиці без громіздких бокових стінок;
- вбудовані системи зберігання.
Такі меблі створюють відчуття простору в інтер'єрі. Крім того, вони не стоять безпосередньо на підлозі, а отже менше контактують із водою.
Оберіть підвісні консолі замість масивних шаф / Фото Pinterest
Особливо популярні металеві конструкції з антикорозійним покриттям – вони краще витримують вологе середовище.
Ще одна зміна – відмова від відкритого зберігання. Якщо раніше косметику та побутову хімію залишали на видноті, то тепер актуальний принцип "чистих поверхонь".
У тренді:
- вбудовані шафи до стелі;
- приховані системи зберігання;
- вузькі пенали;
- модулі з внутрішніми органайзерами;
- висувні ящики з роздільниками.
Головна ідея – кожен сантиметр має використовуватися максимально ефективно.
Для невеликих ванних кімнат краще підходять підвісні моделі – вони візуально розширюють простір. У просторих приміщеннях можна встановлювати модульні системи з індивідуальним плануванням.
Отже, масивні тумби під умивальником поступово залишаються в минулому. Їм на зміну приходять легкі, функціональні та продумані рішення.
Які тренди у дизайні ванн пануватимуть у 2026 році?
Ванна кімната має бути не лише красивою, а й максимально зручною. Окрім хорошого зберігання та вентиляції, важливі плитка, кольори, освітлення й загальна атмосфера. Експерти поділилися, що буде в моді у 2026 році, пише Good Housekeeping.
- Вбудовані ванни. Замість окремо стоячих знову популярні моделі, вмонтовані в нішу або платформу.
- Архітектурні умивальники. Кам'яні раковини, інтегровані стільниці, м'які форми – ванна стає дизайнерським акцентом.
- Розумне освітлення. Світло можна налаштовувати: яскраве вранці, тепле ввечері – для затишку.
- Закриті душові зони. Замість повністю скляних кабін – окрема зона для душу з доступом до природного світла.
- Парові душові. Вони допомагають розслабитися, зняти напруження, покращують стан шкіри та полегшують дихання, особливо в холодну пору року.
- LED-підсвітка і розетки в шухлядах. Люди обирають підсвічені дзеркала та шафи, вбудовані місця для фена чи зубної щітки.
- Індивідуальні шафи. У моді – меблі на замовлення з унікальним дизайном і кольором.
- "Тиха розкіш" – це стриманий, елегантний стиль без зайвої помпезності. Простий дизайн поєднується з якісними матеріалами: натуральним деревом, фактурною плиткою ручної роботи та металевими деталями теплих відтінків.
- Багаторівневе освітлення. Кілька джерел світла замість однієї лампи на стелі.
- Камінь у всьому просторі. Один вид каменю на підлозі, стінах і умивальнику створить ефект розкоші.
- Сауни у ванній. Все більше людей додають сауну прямо до спальні або ванної кімнати.
- Повне облицювання плиткою. Стіни та навіть стеля можуть бути оздоблені плиткою різних форматів.
- Темні, глибокі кольори. Насичені відтінки створюють відчуття спокою та затишку.
- Підігрів підлоги – комфортна деталь, яку особливо цінують узимку.
- Тепла фурнітура. Латунь, бронза та інші "теплі" металеві відтінки замість холодного хрому.
Чим ванни у США та Європи відрізняються?
Ванна кімната – важлива частина дому, але часто здається, що всі вони однакові. Насправді це не так. Наприклад, ванні у США відрізняються від європейських.
- Підігрівачі для рушників у Європі – звична річ, у США це додаткова опція.
- Європейські ванні часто повністю захищені від води: душ можуть не відділяти склом, а злив розташований просто в підлозі. Це зручно для прибирання.
- У Європі популярні ручні душові лійки, якими можна мити не лише себе, а й саму ванну кімнату. Часто є окремий вентиль, щоб перекрити воду лише у ванній.
- Найбільша різниця – в унітазах. У США вони зазвичай стандартні, підлогові. У Європі вибір ширший: є настінні моделі з прихованим бачком, незвичні форми чаш, а туалет іноді розташований в окремій маленькій кімнаті. Також у Європі часто встановлюють окреме біде.