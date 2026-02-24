На первый план выходят легкость, минимализм и продуманные системы хранения. Об этом пишет "Радио Трек".

Смотрите также Керамическая плитка отжила свое: чем сегодня украшают ванную комнату в Европе и США

Почему классические тумбы теряют популярность?

Напольные тумбы долго были привычным решением для ванной. Но они имеют ряд недостатков:

плохо переносят влагу;

со временем покрытие разбухает или деформируется;

быстро теряют привлекательный вид;

визуально утяжеляют небольшое пространство.

Высокая влажность и перепады температур в ванной комнате ускоряют износ мебели. Поэтому все больше людей ищут альтернативу, которая будет более долговечной и практичной.

Главная тенденция 2026 года – подвесные конструкции

В Европе и скандинавских странах все чаще выбирают:

подвесные консоли под умывальник;

открытые металлические каркасы;

лаконичные полки без громоздких боковых стенок;

встроенные системы хранения.

Такая мебель создает ощущение простора в интерьере. Кроме того, она не стоит непосредственно на полу, а значит меньше контактирует с водой.

Выберите подвесные консоли вместо массивных шкафов / Фото Pinterest

Особенно популярны металлические конструкции с антикоррозийным покрытием – они лучше выдерживают влажную среду.

Еще одно изменение – отказ от открытого хранения. Если раньше косметику и бытовую химию оставляли на виду, то теперь актуален принцип "чистых поверхностей".

В тренде:

встроенные шкафы до потолка;

скрытые системы хранения;

узкие пеналы;

модули с внутренними органайзерами;

выдвижные ящики с разделителями.

Главная идея – каждый сантиметр должен использоваться максимально эффективно.

Для небольших ванных комнат лучше подходят подвесные модели – они визуально расширяют пространство. В просторных помещениях можно устанавливать модульные системы с индивидуальной планировкой.

Итак, массивные тумбы под умывальником постепенно остаются в прошлом. Им на смену приходят легкие, функциональные и продуманные решения.

Какие тренды в дизайне ванн будут господствовать в 2026 году?

Ванная комната должна быть не только красивой, но и максимально удобной. Кроме хорошего хранения и вентиляции, важны плитка, цвета, освещения и общая атмосфера. Эксперты поделились, что будет в моде в 2026 году, пишет Good Housekeeping.

Встроенные ванны . Вместо отдельно стоящих снова популярны модели, вмонтированные в нишу или платформу.

. Вместо отдельно стоящих снова популярны модели, вмонтированные в нишу или платформу. Архитектурные умывальники . Каменные раковины, интегрированные столешницы, мягкие формы – ванна становится дизайнерским акцентом.

. Каменные раковины, интегрированные столешницы, мягкие формы – ванна становится дизайнерским акцентом. Умное освещение . Свет можно настраивать: яркий утром, теплый вечером – для уюта.

. Свет можно настраивать: яркий утром, теплый вечером – для уюта. Закрытые душевые зоны . Вместо полностью стеклянных кабин – отдельная зона для душа с доступом к естественному свету.

. Вместо полностью стеклянных кабин – отдельная зона для душа с доступом к естественному свету. Паровые душевые . Они помогают расслабиться, снять напряжение, улучшают состояние кожи и облегчают дыхание, особенно в холодное время года.

. Они помогают расслабиться, снять напряжение, улучшают состояние кожи и облегчают дыхание, особенно в холодное время года. LED-подсветка и розетки в ящиках . Люди выбирают подсвеченные зеркала и шкафы, встроенные места для фена или зубной щетки.

. Люди выбирают подсвеченные зеркала и шкафы, встроенные места для фена или зубной щетки. Индивидуальные шкафы . В моде – мебель на заказ с уникальным дизайном и цветом.

. В моде – мебель на заказ с уникальным дизайном и цветом. "Тихая роскошь" – это сдержанный, элегантный стиль без излишней помпезности. Простой дизайн сочетается с качественными материалами: натуральным деревом, фактурной плиткой ручной работы и металлическими деталями теплых оттенков.

– это сдержанный, элегантный стиль без излишней помпезности. Простой дизайн сочетается с качественными материалами: натуральным деревом, фактурной плиткой ручной работы и металлическими деталями теплых оттенков. Многоуровневое освещение . Несколько источников света вместо одной лампы на потолке.

. Несколько источников света вместо одной лампы на потолке. Камень во всем пространстве . Один вид камня на полу, стенах и умывальнике создаст эффект роскоши.

. Один вид камня на полу, стенах и умывальнике создаст эффект роскоши. Сауны в ванной. Все больше людей добавляют сауну прямо к спальне или ванной комнате.

Все больше людей добавляют сауну прямо к спальне или ванной комнате. Полная облицовка плиткой . Стены и даже потолок могут быть отделаны плиткой различных форматов.

. Стены и даже потолок могут быть отделаны плиткой различных форматов. Темные, глубокие цвета . Насыщенные оттенки создают ощущение покоя и уюта.

. Насыщенные оттенки создают ощущение покоя и уюта. Подогрев пола – комфортная деталь, которую особенно ценят зимой.

– комфортная деталь, которую особенно ценят зимой. Теплая фурнитура. Латунь, бронза и другие "теплые" металлические оттенки вместо холодного хрома.

Чем ванны в США и Европе отличаются?

Ванная комната – важная часть дома, но часто кажется, что все они одинаковы. На самом деле это не так. Например, ванные в США отличаются от европейских.