"Спасение" роз от черной пятнистости есть в каждом холодильнике

Черная пятнистость – распространенная проблема для роз. Впрочем, эксперты по садоводству утешают: есть натуральный спрей, который может эффективно предотвратить болезнь или помочь ее вылечить.

Сама по себе черная пятнистость редко полностью уничтожает розы, однако сильно ослабляет растение. Из-за поврежденных листьев цветок не может накапливать достаточно энергии, становится более уязвимым к вредителям и другим болезням. Об этом пишет Express.

Как сохранить розы здоровыми?

Садовник Джо рассказал, что для профилактики или лечения черной пятнистости можно использовать обычное молоко. Он посоветовал смешать жирное молоко с водой в соотношении 1:2, перелить раствор в бутылку с распылителем и опрыскивать розы раз в неделю.

Под действием солнца молоко образует соединения, которые вредят грибковым спорам и не дают им распространяться. Также молоко образует на листьях тонкий защитную пленку, через которую грибковым спорам сложнее закрепиться и распространяться.

Черная пятнистость сильно ослабляет растение / Фото Pinterest

Растение не следует сильно заливать раствором – достаточно тонкого слоя. Эксперты советуют еженедельно осматривать розы. Если черная пятнистость уже появилась, нужно удалить пораженные листья, выбросить их и продолжить обработку молочным раствором.

В то же время стоит помнить, что молоко может иметь неприятный запах, особенно в жару. Поэтому опрыскивать розы лучше утром или вечером. Если обработка проводится вечером, нужно убедиться, что розы успеют высохнуть до ночи, иначе влага может привлечь слизней и других вредителей.

Итак, обработка молоком помогает предотвратить черную пятнистость или замедлить развитие болезни, если ее обнаружить на ранней стадии.

Садовник объясняет, что лучший способ защитить розы – поддерживать чистоту в саду. Споры грибка распространяются через опавшие и гнилые листья, поэтому стоит регулярно убирать листья и мусор возле кустов. Также полезно мульчировать розы компостом или древесной корой. Это поможет предотвратить попадание спор на растение во время дождя.

Как получить более обильный урожай роз?

В мае садоводы советуют подвязывать плетистые розы, пока молодые побеги еще мягкие и гибкие. Это помогает не только поддерживать опрятный вид сада, но и стимулирует обильное цветение. Эксперты объясняют: если побеги не растут только вверх, а их мягко направляют горизонтально или под углом, растение начинает активнее выпускать боковые ветви. Именно на них появляется больше цветов.