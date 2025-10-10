Октябрь – сезон грецких орехов, и под одним деревом можно насобирать настоящий клад. Но вот беда – достать ядра из твердой скорлупы бывает непросто.

Украинский блогер Ольга Шаевская поделилась в тиктоке простым способом, который позволяет очистить даже килограмм орехов всего за несколько минут, передает 24 Канал.

Как быстро очистить грецкие орехи?

Все, что нужно – это кастрюля с водой и немного времени.

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Промойте орехи и погрузите их в кипящую воду. Варите примерно 3 минуты (для более старых плодов – до 10 – 15 минут). Выньте орехи и окуните в холодную воду.

После такого контраста скорлупа размягчается и легко снимается даже пальцами – без молотка или орехокола.



Как почистить грецкие орехи / Фото Unsplash

Какие существуют альтернативные способы?

Как пишет The Spruce Eats, если не хотите варить, попробуйте другие хитрости:

Морозилка: оставьте орехи на несколько часов, после чего скорлупа станет хрупкой.

оставьте орехи на несколько часов, после чего скорлупа станет хрупкой. Духовка: запекайте плоды 20 минут – тепло также поможет раскрыть скорлупу.

Для раскалывания подойдут орехокол, пресс для чеснока или даже молоток для отбивных.

Не выбрасывайте скорлупу! После чистки не спешите избавляться от остатков. Ореховая скорлупа – ценное органическое удобрение, которое прекрасно подходит для сада и огорода. Благодаря этому простому лайфхаку можно превратить рутинную чистку орехов в быстрый и даже приятный процесс.

Как сушить очищенные грецкие орехи в духовке?