Как почистить гору грецких орехов за 3 минуты: простой лайфхак из тиктоку
- Быстрая очистка грецких орехов возможна с помощью горячей воды, которая размягчает скорлупу.
- Другие методы включают замораживание, запекание в духовке и использование различных инструментов для раскалывания.
Октябрь – сезон грецких орехов, и под одним деревом можно насобирать настоящий клад. Но вот беда – достать ядра из твердой скорлупы бывает непросто.
Украинский блогер Ольга Шаевская поделилась в тиктоке простым способом, который позволяет очистить даже килограмм орехов всего за несколько минут, передает 24 Канал.
Как быстро очистить грецкие орехи?
Все, что нужно – это кастрюля с водой и немного времени.
- Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- Промойте орехи и погрузите их в кипящую воду.
- Варите примерно 3 минуты (для более старых плодов – до 10 – 15 минут).
- Выньте орехи и окуните в холодную воду.
После такого контраста скорлупа размягчается и легко снимается даже пальцами – без молотка или орехокола.
Как почистить грецкие орехи / Фото Unsplash
Какие существуют альтернативные способы?
Как пишет The Spruce Eats, если не хотите варить, попробуйте другие хитрости:
- Морозилка: оставьте орехи на несколько часов, после чего скорлупа станет хрупкой.
- Духовка: запекайте плоды 20 минут – тепло также поможет раскрыть скорлупу.
Для раскалывания подойдут орехокол, пресс для чеснока или даже молоток для отбивных.
Не выбрасывайте скорлупу! После чистки не спешите избавляться от остатков. Ореховая скорлупа – ценное органическое удобрение, которое прекрасно подходит для сада и огорода. Благодаря этому простому лайфхаку можно превратить рутинную чистку орехов в быстрый и даже приятный процесс.
Как сушить очищенные грецкие орехи в духовке?
- Поместите грецкие орехи в духовку и оставьте на 15 – 25 минут при 50 градусах. Оставьте дверцу приоткрытой для проветривания.
- По истечении этого времени дайте орехам остыть, а затем переложите их в окончательную упаковку.