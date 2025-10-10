Як почистити гору волоських горіхів за 3 хвилини: простий лайфхак з тіктоку
- Швидке очищення волоських горіхів можливе за допомогою гарячої води, яка розм'якшує шкаралупу.
- Інші методи включають заморожування, запікання в духовці та використання різних інструментів для розколювання.
Жовтень – сезон волоських горіхів, і під одним деревом можна назбирати справжній скарб. Але от біда – дістати ядра з твердої шкаралупи буває непросто.
Українська блогерка Ольга Шаєвська поділилася у тіктоці простим способом, який дозволяє очистити навіть кілограм горіхів всього за кілька хвилин, передає 24 Канал.
Як швидко очистити волоські горіхи?
Усе, що потрібно – це каструля з водою та трохи часу.
- Налийте воду в каструлю й доведіть до кипіння.
- Промийте горіхи й занурте їх у киплячу воду.
- Варіть приблизно 3 хвилини (для старіших плодів – до 10 – 15 хвилин).
- Вийміть горіхи та занурте в холодну воду.
Після такого контрасту шкаралупа розм'якшується і легко знімається навіть пальцями – без молотка чи горіхокола.
Як почистити волоські горіхи / Фото Unsplash
Які існують альтернативні способи?
Як пише The Spruce Eats, якщо не хочете варити, спробуйте інші хитрощі:
- Морозилка: залиште горіхи на кілька годин, після чого шкаралупа стане крихкою.
- Духовка: запікайте плоди 20 хвилин – тепло також допоможе розкрити шкаралупу.
Для розколювання підійдуть горіхокол, прес для часнику або навіть молоток для відбивних.
Не викидайте шкаралупу! Після чищення не поспішайте позбавлятися залишків. Горіхова шкаралупа – цінне органічне добриво, яке чудово підходить для саду й городу. Завдяки цьому простому лайфхаку можна перетворити рутинне чищення горіхів на швидкий і навіть приємний процес.
Як сушити очищені волоські горіхи в духовці?
- Помістіть волоські горіхи в духовку і залишіть на 15 – 25 хвилин при 50 градусах. Залиште дверцята прочиненими для провітрювання.
- Після закінчення цього часу дайте горіхам охолонути, а потім перекладіть їх в остаточну упаковку.