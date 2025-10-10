Укр Рус
10 жовтня, 11:22
2

Як почистити гору волоських горіхів за 3 хвилини: простий лайфхак з тіктоку

Альона Захарова
Основні тези
  • Швидке очищення волоських горіхів можливе за допомогою гарячої води, яка розм'якшує шкаралупу.
  • Інші методи включають заморожування, запікання в духовці та використання різних інструментів для розколювання.

Жовтень – сезон волоських горіхів, і під одним деревом можна назбирати справжній скарб. Але от біда – дістати ядра з твердої шкаралупи буває непросто.

Українська блогерка Ольга Шаєвська поділилася у тіктоці простим способом, який дозволяє очистити навіть кілограм горіхів всього за кілька хвилин, передає 24 Канал. 

Як швидко очистити волоські горіхи?

Усе, що потрібно – це каструля з водою та трохи часу. 

  1. Налийте воду в каструлю й доведіть до кипіння.
  2. Промийте горіхи й занурте їх у киплячу воду.
  3. Варіть приблизно 3 хвилини (для старіших плодів – до 10 – 15 хвилин).
  4. Вийміть горіхи та занурте в холодну воду. 

Після такого контрасту шкаралупа розм'якшується і легко знімається навіть пальцями – без молотка чи горіхокола.


Як почистити волоські горіхи / Фото Unsplash

Які існують альтернативні способи?

Як пише The Spruce Eats, якщо не хочете варити, спробуйте інші хитрощі: 

  • Морозилка: залиште горіхи на кілька годин, після чого шкаралупа стане крихкою.
  • Духовка: запікайте плоди 20 хвилин – тепло також допоможе розкрити шкаралупу. 

Для розколювання підійдуть горіхокол, прес для часнику або навіть молоток для відбивних. 

Не викидайте шкаралупу! Після чищення не поспішайте позбавлятися залишків. Горіхова шкаралупа – цінне органічне добриво, яке чудово підходить для саду й городу. Завдяки цьому простому лайфхаку можна перетворити рутинне чищення горіхів на швидкий і навіть приємний процес.

Як сушити очищені волоські горіхи в духовці? 

  • Помістіть волоські горіхи в духовку і залишіть на 15 – 25 хвилин при 50 градусах. Залиште дверцята прочиненими для провітрювання.
  • Після закінчення цього часу дайте горіхам охолонути, а потім перекладіть їх в остаточну упаковку.