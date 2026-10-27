Вы наверняка этого не знали: женщина показала, как разобрать духовку, чтобы идеально вымыть стекло

Даже после тщательной уборки стекло духовки может оставаться грязным. Причина часто кроется не на поверхности, а между стеклянными панелями дверцы, куда попадают жир и остатки пищи.

Пользовательница инстаграма с ником @orglady показала способ добраться до труднодоступного места и вернуть стеклу прозрачность.

Как снять стекло с дверцы духовки?

Секрет заключается в том, что во многих моделях духовых шкафов внутреннюю стеклянную панель можно снять. Это позволяет очистить не только видимые поверхности, но и пространство между стеклянными элементами дверцы. В зависимости от конструкции духовки стекло может удерживаться специальными фиксаторами, планкой или винтами. После освобождения креплений панель можно осторожно вынуть.

Важно: универсального способа разборки нет. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией именно к вашей модели духовки. В некоторых приборах самостоятельное снятие стекла не предусмотрено.

Как снять стекло с духовки: смотрите видео

Как правильно очистить стекло духовки?

Если производитель разрешает снимать стеклянную панель, очистку следует проводить в такой последовательности:

Выключите духовку и дождитесь, пока она полностью остынет. Ознакомьтесь с инструкцией производителя и определите, как снимается стекло. Осторожно извлеките панель и положите ее на мягкую ровную поверхность. Очистите стекло теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Удалите остатки моющего средства мягкой влажной салфеткой и тщательно высушите стекло. Установите панель на место в соответствии с инструкцией, убедившись, что все крепления надежно зафиксированы.

Для очистки не следует использовать металлические скребки, жесткие абразивные губки или агрессивные химические средства, которые могут повредить стекло или его покрытие.

Почему стекло духовки остается грязным даже после мытья?

Во время приготовления пищи жир и пар могут проникать во внутренние полости дверцы через вентиляционные отверстия и технологические зазоры. Со временем на внутренних поверхностях стекла образуются пятна и разводы, которые невозможно удалить обычным протиранием дверцы.

Именно поэтому даже после генеральной уборки духовка иногда выглядит неопрятно. Съемная стеклянная панель может значительно облегчить очистку, однако разбирать дверцу наугад не стоит. Неправильная установка стекла или повреждение креплений могут сделать использование духовки опасным.