Ви точно цього не знали: жінка показала, як розібрати духовку, щоб ідеально вимити скло

Користувачка інстаграму з ніком @orglady показала спосіб дістатися до важкодоступного місця та повернути склу прозорість.

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Як зняти скло з дверцят духовки?

Секрет полягає в тому, що в багатьох моделях духових шаф внутрішню скляну панель можна зняти. Це дозволяє очистити не лише видимі поверхні, а й простір між скляними елементами дверцят. Залежно від конструкції духовки скло може утримуватися спеціальними фіксаторами, планкою або гвинтами. Після звільнення кріплень панель можна обережно вийняти.

Важливо: універсального способу розбирання немає. Перед початком роботи потрібно перевірити інструкцію саме до своєї моделі духовки. У деяких приладах самостійне зняття скла не передбачене.

Як зняти скло з духовки: дивіться відео

Як правильно очистити скло духовки?

Якщо виробник дозволяє знімати скляну панель, очищення варто проводити в такій послідовності:

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Вимкніть духовку та дочекайтеся, поки вона повністю охолоне. Перевірте інструкцію виробника й визначте, як знімається скло. Обережно вийміть панель і покладіть її на м'яку рівну поверхню. Очистьте скло теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Видаліть залишки мийного засобу м'якою вологою серветкою та ретельно висушіть скло. Установіть панель назад відповідно до інструкції, переконавшись, що всі кріплення надійно зафіксовані.

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Для очищення не варто використовувати металеві шкребки, жорсткі абразивні губки або агресивні хімічні засоби, які можуть пошкодити скло чи його покриття.

Чому скло духовки залишається брудним навіть після миття?

Під час приготування їжі жир і пара можуть проникати у внутрішні порожнини дверцят через вентиляційні отвори та технологічні зазори. З часом на внутрішніх поверхнях скла утворюються плями й розводи, які неможливо прибрати звичайним протиранням дверцят.

Саме тому навіть після генерального прибирання духовка іноді виглядає неохайною. Знімна скляна панель може значно полегшити очищення, однак розбирати дверцята навмання не варто. Неправильне встановлення скла або пошкодження кріплень можуть зробити користування духовкою небезпечним.