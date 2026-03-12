С этим ходят в магазин: что положить в компост, чтобы в нем не завелись мухи

Весной компостные ящики могут стать убежищем для мух, личинок и даже крыс. Чтобы избежать этого, опытные садоводы советуют добавить всего один простой предмет.

Когда температура поднимается выше 10 градусов, органические отходы разлагаются быстрее, а влага из пищи и растений стекает на дно, делая компост скользким и неприятным на запах. Чтобы избежать этого, эксперты советуют использовать простые бумажные пакеты, например те, что остаются после покупок. Об этом пишет Express.

Что добавить в компост весной, чтобы там не завелись мухи?

Пакеты из бумаги впитывают лишнюю влагу, предотвращая ее накопление на дне компостного ящика, и при этом не разлагаются слишком быстро.

Они помогают сбалансировать компост по азоту и углероду: пища дает азот, а бумага – углерод, что способствует правильному разложению.

Кроме того, смятые пакеты создают маленькие воздушные полости, которые обеспечивают доступ кислорода микроорганизмам и ускоряют процесс аэробного разложения.

Бумага также маскирует запах гниющей пищи, делая компост менее привлекательным для вредителей.

Лучше всего использовать простые коричневые или белые пакеты без красок и тяжелых чернил. Их нужно порвать на небольшие куски или смять перед тем, как положить на дно ящика.

Когда добавляете новые органические отходы, бумага смешивается с ними, поддерживая компост сухим и чистым.

Перемешивание материалов несколько раз в неделю помогает равномерно распределить бумагу и органику. При необходимости можно добавлять новые пакеты. Такой метод простой, дешевый и экологичный: компост остается сухим, запах минимальный, а вредители обходят его стороной в течение весны и лета.

Добавьте в компост бумажные пакеты, чтобы избежать появления неприятного запаха / Фото Pinterest

Как использовать компост?

После того как компост готов, его можно использовать различными способами, чтобы помочь растениям и саду. Об этом пишет Vegetarian Times.

Сначала проверьте, что компост остыл и стал темным, хрупким и напоминает здоровую почву.

Крупные остатки можно просеять, чтобы использовать только мелкий материал. Готовый компост можно добавлять прямо в почву сада, чтобы обогащать его питательными веществами и удерживать влагу.

Также можно делать "компостный чай" – настой из компоста, который улучшает структуру почвы и стимулирует рост растений.

Компост помогает останавливать эрозию: его можно рассыпать как покров или поместить в мешки и расположить на склонах.

Он также подходит для подкормки комнатных или горшечных растений – смешайте его с землей, чтобы растения получили дополнительные питательные вещества.

