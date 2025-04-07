Создают дискомфорт и переносят болезни: шаги, чтобы избавиться от блох в доме
- Блохи могут проникать в дом даже без наличия домашних животных через диких животных, предыдущих жильцов или гостей.
- Чтобы избавиться от блох, важно обработать домашнего любимца, убрать дом, пылесосить ежедневно, стирать текстиль и повторять обработку от блох.
Блохи могут стать настоящей проблемой не только для ваших домашних любимцев, но и для всего дома. Они легко проникают внутрь и быстро размножаются.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в таком случае вы можете не видеть блох, но их присутствие будут выдавать укусы и зуд. Как избавиться от этих неприятных гостей, рассказываем далее.
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Как блохи попадают в дом
Даже если у вас нет домашних животных, вы можете столкнуться с проблемой блох. Причины могут быть разные:
Гнездование диких животных (мышей, белок) в стенах дома.
Блохи могли остаться от предыдущих жильцов дома.
Переносчиками могут быть даже ваши гости или вы сами после прогулки.
Как избавиться от блох в доме
Блохи не только создают раздражение своими укусами, и могут переносить определенные болезни. Из-за этого важно быстро от них избавиться, придерживаясь комплексного подхода. Вот основные шаги:
Обработайте домашнего любимца: искупайте его с помощью обычного зоошампуня и нанесите средства для профилактики блох (капли, ошейники или таблетки).
Уберите дом: тщательно пылесосьте ковры, полы, щели между плинтусами, особое внимание уделите местам отдыха животных. Также постирайте подстилки, коврики, одеяла в горячей воде.
Повторяйте обработку: пылесосьте каждый день или через день в течение двух недель. Через 10 – 14 дней проведите повторную обработку средствами от блох.
Профилактика блох в доме
Чтобы избежать повторного заражения, используйте средства защиты для животных круглый год и регулярно расчесывайте шерсть любимца расческой от блох.
Кроме того, предотвращайте проникновение диких животных в дом и поддерживайте чистоту и порядок.
К слову, хотя домашние пауки и не представляют такой проблемы как блохи, иногда их становится много, поэтому важно знать несколько ключевых шагов для уменьшения количества пауков.