Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, они питаются молодыми листьями, оставляя в нем многочисленные дырки, что может привести к гибели растения. Как эффективно решить эту проблему, рассказываем далее.
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Признаки наличия улиток и слизней в саду
Улитки и слизни ведут ночной образ жизни и любят влажные, затемненные места. Поэтому их нелегко заметить днем. Основными признаками заражения являются:
Поврежденные, пожеванные листья (особенно на молодых растениях);
Серебристые следы слизи на листьях и почве;
Наличие слизней или улиток ночью или в пасмурные дни;
Обнаружение их во влажных местах под камнями, досками или другими укрытиями.
Способы борьбы с улитками и слизнями
Создание ловушек для сбора.
Разместите влажные куски газеты или деревянные доски возле пораженных растений. Ночью вредители спрячутся под ними, а утром вы сможете легко их собрать и удалить.
Ручной сбор.
Самый простой метод борьбы – сбор улиток и слизней вручную. Это можно сделать ночью или ранним утром, используя фонарик.
Использование пивных ловушек.
Наполните небольшие миски пивом и заглубите их в почву. Дрожжевой запах привлекает слизней, и они тонут в ловушке.
Как контролировать количество слизней и улиток: смотрите видео
Использование специальных приманок.
Приобретите коммерческие средства на основе фосфата железа. Они являются безопасными для животных и людей, но губительными для слизней и улиток.
Перенос пораженных растений.
Если определенные растения особенно привлекают вредителей, попробуйте пересадить их в другое место, предварительно очистив корни.
Методы профилактики
Чтобы избежать повторного появления вредителей в будущем, следует придерживаться нескольких простых мер профилактики.
Во-первых, можно рассмотреть использование медной проволоки. Улитки и слизни избегают меди, поскольку она вступает в реакцию с их слизью и вызывает неприятные ощущения. Оберните стебли растений или горшки медной проволокой для защиты.
Также можно привлечь в сад естественных врагов слизней: птиц, лягушек, ежей, жуков. Добавьте ванну для птиц или места укрытия для мелких хищников.
Кроме того, не забывайте убирать мертвые растения, листья и другие органические остатки. Избегайте излишней влажности в почве, регулярно пропалывайте грядки.
Благодаря этим методам вы сможете эффективно избавиться от улиток и слизней и защитить свои растения от их воздействия.
К слову, улитки и слизни – не единственная угроза для сада. Также важно знать, как защититься от крыс и мышей.