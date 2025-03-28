Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, они питаются молодыми листьями, оставляя в нем многочисленные дырки, что может привести к гибели растения. Как эффективно решить эту проблему, рассказываем далее.

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Признаки наличия улиток и слизней в саду

Улитки и слизни ведут ночной образ жизни и любят влажные, затемненные места. Поэтому их нелегко заметить днем. Основными признаками заражения являются:

Поврежденные, пожеванные листья (особенно на молодых растениях);

Серебристые следы слизи на листьях и почве;

Наличие слизней или улиток ночью или в пасмурные дни;

Обнаружение их во влажных местах под камнями, досками или другими укрытиями.

Способы борьбы с улитками и слизнями

Создание ловушек для сбора.

Разместите влажные куски газеты или деревянные доски возле пораженных растений. Ночью вредители спрячутся под ними, а утром вы сможете легко их собрать и удалить.

Ручной сбор.

Самый простой метод борьбы – сбор улиток и слизней вручную. Это можно сделать ночью или ранним утром, используя фонарик.

Использование пивных ловушек.

Наполните небольшие миски пивом и заглубите их в почву. Дрожжевой запах привлекает слизней, и они тонут в ловушке.

Как контролировать количество слизней и улиток: смотрите видео

Использование специальных приманок.

Приобретите коммерческие средства на основе фосфата железа. Они являются безопасными для животных и людей, но губительными для слизней и улиток.

Перенос пораженных растений.

Если определенные растения особенно привлекают вредителей, попробуйте пересадить их в другое место, предварительно очистив корни.

Методы профилактики

Чтобы избежать повторного появления вредителей в будущем, следует придерживаться нескольких простых мер профилактики.

Во-первых, можно рассмотреть использование медной проволоки. Улитки и слизни избегают меди, поскольку она вступает в реакцию с их слизью и вызывает неприятные ощущения. Оберните стебли растений или горшки медной проволокой для защиты.

Также можно привлечь в сад естественных врагов слизней: птиц, лягушек, ежей, жуков. Добавьте ванну для птиц или места укрытия для мелких хищников.

Кроме того, не забывайте убирать мертвые растения, листья и другие органические остатки. Избегайте излишней влажности в почве, регулярно пропалывайте грядки.

Благодаря этим методам вы сможете эффективно избавиться от улиток и слизней и защитить свои растения от их воздействия.

К слову, улитки и слизни – не единственная угроза для сада. Также важно знать, как защититься от крыс и мышей.