Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, вони харчуються молодим листям, залишаючи в ньому численні дірки, що може призвести до загибелі рослини. Як ефективно розв'язати цю проблему, розповідаємо далі.

Також цікаво Маленьке дерево, яке варто обов'язково посадити у саду, якщо ви любите птахів і метеликів

Ознаки наявності равликів і слимаків у саду

Равлики та слимаки ведуть нічний спосіб життя та люблять вологі, затемнені місця. Тому їх нелегко помітити вдень. Основними ознаками зараження є:

Пошкоджене, пожоване листя (особливо на молодих рослинах);

Сріблясті сліди слизу на листках і ґрунті;

Наявність слимаків або равликів уночі або в похмурі дні;

Виявлення їх у вологих місцях під камінням, дошками або іншими укриттями.

Способи боротьби з равликами та слимаками

Створення пасток для збору.

Розмістіть вологі шматки газети або дерев’яні дошки біля уражених рослин. Вночі шкідники сховаються під ними, а вранці ви зможете легко їх зібрати та видалити.

Ручний збір.

Найпростіший метод боротьби – збір равликів і слимаків вручну. Це можна зробити вночі або рано вранці, використовуючи ліхтарик.

Використання пивних пасток.

Наповніть невеликі миски пивом і заглибте їх у ґрунт. Дріжджовий запах приваблює слимаків, і вони тонуть у пастці.

Як контролювати кількість слимаків та равликів: дивіться відео

Використання спеціальних приманок.

Придбайте комерційні засоби на основі фосфату заліза. Вони є безпечними для тварин і людей, але згубними для слимаків і равликів.

Перенесення уражених рослин.

Якщо певні рослини особливо приваблюють шкідників, спробуйте пересадити їх в інше місце, попередньо очистивши коріння.

Методи профілактики

Щоб уникнути повторної появи шкідників у майбутньому, слід дотримуватися кількох простих заходів профілактики.

По-перше, можна розглянути використання мідного дроту. Равлики та слимаки уникають міді, оскільки вона вступає в реакцію з їхнім слизом і спричиняє неприємні відчуття. Обгорніть стебла рослин або горщики мідним дротом для захисту.

Також можна залучити до саду природних ворогів слимаків: птахів, жаб, їжаків, жуків. Додайте ванну для птахів або місця укриття для дрібних хижаків.

Крім того, не забувайте прибирати мертві рослини, листя та інші органічні рештки. Уникайте зайвої вологості в ґрунті, регулярно прополюйте грядки.

Завдяки цим методам ви зможете ефективно позбутися равликів і слимаків та захистити свої рослини від їхнього впливу.

До слова, равлики та слимаки – не єдина загроза для саду. Також важливо знати, як захиститися від щурів та мишей.