Какую технику можно подключать к экофлоу

Энергетическая независимость на фоне постоянных отключений света становится все более важной как для дома, так и для бизнеса. Одним из самых удобных решений для автономного питания являются портативные зарядные станции EcoFlow.

EcoFlow предлагает решения для различных сценариев – от зарядки гаджетов до полноценного резервного питания дома, передает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

Что можно подключать к экофлоу?

Резервное питание квартиры или дома

Для частичного или полного резервного питания подойдут модели серии Delta – в частности Delta 2 Max, Delta 3 Pro или Delta Pro Ultra. Их можно дополнять внешними батареями, существенно увеличивая время автономной работы.

Питание отдельных приборов

Если нужно поддержать работу компьютера, роутера, освещения или телевизора, достаточно станций серии River. Важно учитывать, что для интернета сам провайдер также должен работать во время отключений света.

Поездки и отдых на природе

Для путешествий автомобилем, рыбалки или кемпинга удобно использовать Delta 2 – она весит около 12 килограммов и без проблем помещается в багажнике. Если же нужно только заряжать смартфон, ноутбук, фотоаппарат или другие гаджеты, подойдут компактные и доступные модели River.

Работа с электроинструментом

Для дрелей, болгарок, перфораторов и другого инструмента стоит выбирать модели серии Delta, рассчитаны на стабильные высокие нагрузки.

Зарядные станции помогают украинцам пережить блэкауты / Фото из открытых источников

Издание Новости Pro рассказывает, какие приборы поддерживают различные модели EcoFlow.

EcoFlow River 2 Pro

Компактная и относительно доступная станция для легких и средних нагрузок. Мощность – 800 Вт. Зарядка – 1,6 часа от сетей. Вес – 7,8 килограмма.

Подходит для:

LED-ламп – до 70+ часов:

ноутбуков – более 10 часов;

малого холодильника – 8 – 10 часов;

телевизора – 6 – 7 часов.

Не рекомендуется подключать: электроплиты, большие холодильники, кондиционеры, микроволновые печи.

EcoFlow Delta 2

Модель среднего класса для большинства бытовых задач. Мощность – 1800 Вт. Быстрая зарядка занимает около 80 минут Вес составляет 12 килограммов.

Может питать:

холодильник – 5 – 6 часов;

электрочайник – до 1500 Вт;

перфоратор – 1 – 2 часа;

стиральную машину – 2 – 3 часа.

Не рекомендовано использовать для сушилки для одежды, станционарных кондиционеров, больших электропечей.

EcoFlow Delta Pro Ultra

Флагманская модель для максимальных нагрузок и полноценного резервного питания дома. Ее мощность – 3600 Вт. Зарядка занимает до 2 часов от сети. Вес – около 45 килограммов.

Поддерживает:

кондиционеры;

электроплиты;

большие холодильники (10+ часов);

домашние серверы и другое мощное оборудование.

Правила безопасности при использовании экофлоу

Зарядные станции хорошо выручают во время блэкаутов, но перед использованием важно знать базовые правила безопасности: