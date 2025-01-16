Путешественникам понравится: как превратить старый глобус в стильный декоративный элемент

Старые глобусы не только вызывают ностальгию, но и могут стать стильными декоративными акцентами в вашем доме.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, даже если их географическая точность устарела, глобусы добавляют нотку путешествий и приключений в интерьер. Как дать глобусу вторую жизнь, превратив его в уникальную декоративную миску, рассказываем далее.

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Как из глобуса сделать стильный декор

Старые глобусы могут быть редкостью в современную эпоху цифровых карт, но их легко найти в комиссионных магазинах, на блошиных рынках, в антикварных магазинах или если хорошо поискать на чердаке. Часто школы, библиотеки или государственные учреждения также избавляются от устаревших глобусов, поэтому можно найти материал для своего проекта и там.

Между тем, чтобы превратить ваш глобус на красивый декоративный элемент, отсоедините от него металлическую или пластиковую подставку, оставив только сферу.

Далее, если глобус изготовлен из картона или пластика, найдите центральный шов, просверлите отверстие в шве и разрежьте глобус ножом или пилой. После разрезания отшлифуйте края или покройте их позже декоративными элементами.

Теперь используйте акриловую краску, выбирая цвета, соответствующие внешнему виду глобуса, например синий, зеленый или белый, и покрасьте середину сфер. Добавьте декоративную бумагу, марки, туристические наклейки или другие тематические элементы, отражающие ваши путешествия.

Декор из глобуса: смотрите фото

Чтобы сделать край аккуратным, приклейте веревку или ленту, которые замаскируют неровности. Для более роскошного вида можно добавить деревянные или стеклянные бусины.

После этого можно переходить для создания подставки. Используйте для этого оригинальную основу глобуса, обрезав ее до нужной высоты, или прикрепите миску к деревянному кругу, стеклянной основы или даже старой пепельницы.

Если же хотите сделать подвесной вариант, просверлите отверстия по краю миски и добавьте веревку или цепь. Так у вас получится подвесная декоративная чаша, например, для искусственных цветов или растений.

Кроме того, как вариант можно сохранить целостность глобуса. Чтобы сделать декор для хранения вещей таким образом, скрепите половинки с помощью петель. Это позволит использовать глобус и как декоративный элемент, и как функциональную емкость.