Не принимайте душ: 5 неудачных вещей, которые не стоит делать в Новый год

Есть много суеверий о том, что следует делать накануне и в период Нового года. Например, считается, что надо 'есть 12 виноградин, поцеловать кого-то в полночь или даже надеть розовое белье, чтобы сделать следующий год удачным. Но есть и действия, которых лучше избегать.

По народным поверьям, не стоит подметать или принимать душ, если вы хотите, чтобы 2026 год был счастливым, передает 24 Канал со ссылкой на The Providence Journal.

Смотрите также В какие даты нельзя ставить новогоднюю елку, чтобы не отпугнуть удачу в 2026 году

Что не стоит делать в Новый год?

Не подметайте и не убирайте в доме

Уборка или подметание в Новый год считается плохой приметой, ведь, по поверью, вместе с мусором можно "вымести" удачу. То же касается стирки или выноса мусора – этих дел лучше избегать.

Как пишет CNN, также есть убеждение, что домашние дела вроде мытья посуды или стирки могут "смыть" из дома близких людей, поэтому эти занятия лучше отложить на другой день.

Не принимайте душ

Как и в случае с подметанием, есть суеверие, что принятие душа может "смыть" вашу удачу.

Не держите двери и окна закрытыми

Несмотря на холод, по поверью, в полночь стоит открыть двери или окна, чтобы выпустить старый год и впустить новый.

Не спите долго

Согласно польской традиции, если проснуться рано в Новый год, то и на протяжении всего года будет легче вставать рано.

Не ешьте лобстеров, крабов или курятину

Если в Новый год советуют есть блюда из свинины, ведь свиньи "роют вперед", то лобстеров лучше избегать, потому что они "двигаются назад".

На Новый год стоит отказаться от лакомства лобстерами / Pexels

Крабы и курятина также нежелательны: крабы ходят боком, а куры, как и удача, могут "улететь".