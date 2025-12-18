За народними повір'ями, не варто підмітати або приймати душ, якщо ви хочете, щоб 2026 рік був щасливим, передає 24 Канал із посиланням на The Providence Journal.

Що не варто робити в Новий рік?

Не підмітайте й не прибирайте в домі

Прибирання або підмітання в Новий рік вважається поганою прикметою, адже, за повір'ям, разом зі сміттям можна "вимести" удачу. Те саме стосується прання чи винесення сміття – цих справ краще уникати.

Як пише CNN, також є переконання, що хатні справи на кшталт миття посуду чи прання можуть "змити" з дому близьких людей, тому ці заняття краще відкласти на інший день.

Не приймайте душ

Як і у випадку з підмітанням, є забобон, що прийняття душу може "змити" вашу удачу.

Не тримайте двері й вікна зачиненими

Попри холод, за повір'ям, опівночі варто відчинити двері або вікна, щоб випустити старий рік і впустити новий.

Не спіть довго

Згідно з польською традицією, якщо прокинутися рано в Новий рік, то й упродовж усього року буде легше вставати рано.

Не їжте лобстерів, крабів або курятину

Якщо в Новий рік радять їсти страви зі свинини, адже свині "риють уперед", то лобстерів краще уникати, бо вони "рухаються назад".

На Новий рік варто відмовитися від ласування лобстерами / Pexels

Краби та курятина також небажані: краби ходять боком, а кури, як і удача, можуть "відлетіти".