Могут испортиться: какие вещи лучше не хранить в ванной комнате
- Ювелирные изделия могут тускнеть во влажном воздухе ванной комнаты, поэтому их лучше хранить в спальне.
- Полотенца и постельное белье следует хранить в сухой среде, чтобы избежать затхлого запаха и плесени.
- Вещи, которые не используются ежедневно, не стоит хранить в ванной, чтобы освободить место для предметов первой необходимости.
Даже если может показаться, что определенный продукт следует хранить внутри шкафчиков в ванной комнате, по целому ряду причин это не всегда лучший подход.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, влага в ванной может негативно влиять на большое количество предметов. Что там точно не следует держать, рассказываем далее.
Что не стоит хранить в ванной?
Ювелирные изделия
Шкатулку для драгоценностей лучше оставить в спальне. Металлы могут быстрее тускнеть во влажном воздухе, а косметика и лак для волос, которые часто используют в ванной, могут повредить деликатные поверхности.
Полотенца и постельное белье
Если полотенца и постельное белье хранятся в ванной комнате, они становятся уязвимыми к влаге, что может привести к появлению затхлого запаха и плесени. Их желательно хранить в сухой среде, чтобы не повредить ткань.
Вещи, которые используются крайне редко
Нет необходимости занимать драгоценное пространство в ванной комнате, храня там вещи, доступ к которым не нужен ежедневно. Лучше освободить шкафчики и ящики для хранения предметов первой необходимости.
Что можно хранить в ванной?
Несмотря на то, что ванная комната подходит далеко не для всех вещей, она все еще может быть хорошим местом для хранения.
Пространство под раковиной в ванной можно использовать для хранения:
- запасов туалетных принадлежностей,
- чистящих средств для чистки,
- инструментов для ухода за волосами,
- средств первой помощи.
Однако из-за возможной влажности в ванной комнате стоит позаботиться о том, чтобы эти вещи не пострадали.