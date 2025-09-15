Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, влага в ванной может негативно влиять на большое количество предметов. Что там точно не следует держать, рассказываем далее.

Что не стоит хранить в ванной?

Ювелирные изделия

Шкатулку для драгоценностей лучше оставить в спальне. Металлы могут быстрее тускнеть во влажном воздухе, а косметика и лак для волос, которые часто используют в ванной, могут повредить деликатные поверхности.

Полотенца и постельное белье

Если полотенца и постельное белье хранятся в ванной комнате, они становятся уязвимыми к влаге, что может привести к появлению затхлого запаха и плесени. Их желательно хранить в сухой среде, чтобы не повредить ткань.

Вещи, которые используются крайне редко

Нет необходимости занимать драгоценное пространство в ванной комнате, храня там вещи, доступ к которым не нужен ежедневно. Лучше освободить шкафчики и ящики для хранения предметов первой необходимости.

Не все вещи будут в безопасности в ванной / Фото Freepik

Что можно хранить в ванной?

Несмотря на то, что ванная комната подходит далеко не для всех вещей, она все еще может быть хорошим местом для хранения.

Пространство под раковиной в ванной можно использовать для хранения:

запасов туалетных принадлежностей,

чистящих средств для чистки,

инструментов для ухода за волосами,

средств первой помощи.

Однако из-за возможной влажности в ванной комнате стоит позаботиться о том, чтобы эти вещи не пострадали.