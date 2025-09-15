Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, волога у ванній може негативно впливати на велику кількість предметів. Що там точно не слід тримати, розповідаємо далі.

Що не варто зберігати у ванній?

Ювелірні вироби

Скриньку для коштовностей краще залишити у спальні. Метали можуть швидше тьмяніти у вологому повітрі, а косметика та лак для волосся, які часто використовують у ванній, можуть пошкодити делікатні поверхні.

Рушники та постільна білизна

Якщо рушники та постільна білизна зберігаються у ванній кімнаті, вони стають вразливими до вологи, що може спричинити появу затхлого запаху та цвілі. Їх бажано зберігати у сухому середовищі, щоб не пошкодити тканину.

Речі, які використовуються вкрай рідко

Немає потреби займати дорогоцінний простір у ванній кімнаті, зберігаючи там речі, доступ до яких не потрібен щодня. Краще звільнити шафки та шухляди для зберігання предметів найпершої потреби.

Не всі речі будуть у безпеці у ванній / Фото Freepik

Що можна зберігати у ванній?

Попри те, що ванна кімната підходить далеко не для всіх речей, вона все ще може бути гарним місцем для зберігання.

Простір під раковиною у ванній можна використати для зберігання:

запасів туалетних приналежностей,

засобів для чищення,

інструментів для догляду за волоссям,

засобів першої допомоги.

Однак через можливу вологість у ванній кімнаті варто подбати про те, щоб ці речі не постраждали.