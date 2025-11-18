"Обычные" продукты, которые могут стоить птицам жизни: что нельзя класть в кормушку

Пожалуй, многие из нас считают, что кормить птиц –это просто и хорошо. Но на самом деле не все продукты, которые кажутся "невинными", подходят для пернатых.

Некоторые "угощения" могут быть вредными или даже опасными для их здоровья. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Enviroliteracy.

Эксперты предупреждают: именно из-за неправильного питания кормушки становятся источником проблем, а не помощи.

Что именно вредно для птиц?

Соль и соленые снеки

Птицы не умеют хорошо метаболизировать соль. Избыток соли может привести к обезвоживанию, повреждению почек и нервной системы. Поэтому не стоит давать им чипсы, соленые орехи, сухарики или другие "человеческие" соленые закуски.

Хлеб и изделия из муки

Хлеб – популярный, но не полезный вариант: он почти не содержит питательных веществ, может быстро плесневеть и стать опасным.

Шоколад и сладости

Шоколад содержит теобромин, который токсичен для многих птиц – может вызвать судороги, проблемы с сердцем или даже гибель.

Сырое или жирное мясо

Сырая мясная пища может испортиться в кормушке, стать источником бактерий и привлекать вредителей.

Косточки фруктов и семена из косточек

Семена яблок, груш, а также косточки фруктов (вишни, абрикосы и т.д.) могут содержать амигдалин – вещество, которое при распаде образует цианид и может быть токсичным для птиц.

Гнилые или испорченные семена и орехи

Семена, хранившиеся неправильно или остававшиеся надолго в кормушке, могут испортиться, покрыться плесенью или стать средой для бактерий и грибков. Такие испорченные корма могут быть вредными или токсичными при потреблении.

Мед и сиропы

Сырой мед может содержать бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм – это может быть смертельно для птиц.



Что нельзя насыпать в кормушку / Фото Unsplash

Чем лучше кормить птиц?

Как пишет в своем блоге Martha Stewart, вместо опасных продуктов на кормушку стоит насыпать:

качественное кукурузное зерно,

поджаренные или сырые семена (без добавок),

смеси для птиц.

Важно поддерживать чистоту кормушки – испорченная еда быстро портится и становится опасной.

Где лучше всего размещать кормушки?