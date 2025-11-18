"Звичайні" продукти, які можуть коштувати птахам життя: що не можна класти у годівничку

Мабуть, багато хто з нас вважає, що годувати птахів – це просто й добре. Але насправді не всі продукти, які здаються "безневинними", підходять для пернатих.

Деякі "частування" можуть бути шкідливими або навіть небезпечними для їхнього здоров'я. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Enviroliteracy.

Експерти попереджають: саме через неправильне харчування годівнички стають джерелом проблем, а не допомоги.

Що саме шкідливо для птахів?

Сіль і солоні снеки

Птахи не вміють добре метаболізувати сіль. Надмір солі може призвести до зневоднення, пошкодження нирок та нервової системи. Тому не варто давати їм чипси, солоні горіхи, сухарики або інші "людські" солоні закуски.

Хліб і вироби із борошна

Хліб – популярний, але не корисний варіант: він майже не містить поживних речовин, може швидко пліснявіти й стати небезпечним.

Шоколад і солодощі

Шоколад містить теобромін, який токсичний для багатьох птахів – може викликати судоми, проблеми із серцем або навіть загибель.

Сире або жирне м'ясо

Сира м'ясна їжа може зіпсуватися в годівничці, стати джерелом бактерій і залучати шкідників.

Кісточки фруктів та насіння з кісточок

Насіння яблук, груш, а також кісточки фруктів (вишні, абрикоси тощо) можуть містити амігдалін – речовину, яка при розпаді утворює ціанід і може бути токсичною для птахів.

Гниле або зіпсоване насіння та горіхи

Насіння, що зберігалося неправильно або залишалося надовго у годівниці, може зіпсуватися, покритися пліснявою або стати середовищем для бактерій та грибків. Такі зіпсовані корми можуть бути шкідливими або токсичними при споживанні.

Мед і сиропи

Сирий мед може містити бактерії Clostridium botulinum, що викликають ботулізм – це може бути смертельно для птахів.



Що не можна насипати у годівничку / Фото Unsplash

Чим краще годувати птахів?

Як пише у своєму блозі Martha Stewart, замість небезпечних продуктів на годівницю варто насипати:

якісне кукурудзяне зерно,

підсмажене або сире насіння (без добавок),

суміші для птахів.

Важливо підтримувати чистоту годівниці – зіпсована їжа швидко псується і стає небезпечною.

Де найкраще розміщувати годівниці?