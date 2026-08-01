Большинство об этом забывает: одно действие спасет стиральную машинку перед отпуском

Стиральная машина постоянно находится в контакте с водой, поэтому внутри нее остается влага даже после завершения цикла стирки. Если перед длительным отсутствием просто закрыть люк и уехать, то по возвращении можно столкнуться с затхлым запахом или даже плесенью.

Эксперты Better Homes & Gardens советуют уделить всего несколько минут перед отпуском, чтобы избежать этих проблем.

Что делать с стиральной машиной?

Оставьте дверцу слегка приоткрытой

Самое важное правило – не закрывать люк герметично после последней стирки. Если оставить дверцу слегка приоткрытой, остаточная влага быстрее испарится, а воздух сможет свободно циркулировать внутри барабана. Именно это помогает предотвратить появление затхлого запаха, плесени и размножение бактерий.

Протрите резиновый уплотнитель

Перед отъездом стоит уделить внимание резиновой манжете вокруг люка. Именно в ее складках часто скапливаются вода, ворсинки, остатки моющего средства и мелкий мусор. Достаточно протереть уплотнитель сухой или слегка влажной тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу. Это простое действие значительно снижает риск появления неприятного запаха.

Очистите лоток для моющего средства

Контейнер для порошка и кондиционера также стоит промыть и высушить. Остатки моющих средств в сочетании с влагой могут стать средой для образования слизи и грибка. Если конструкция стиральной машины позволяет, лоток лучше вынуть, промыть под теплой водой, высушить и установить обратно.



Что сделать со стиральной машинкой перед отпуском / Фото Unsplash

Проверьте фильтр

Перед длительной поездкой полезно очистить сливной фильтр. В нем нередко скапливаются нитки, волосы, пуговицы, монеты и другой мелкий мусор. Если оставить их надолго, это может привести к неприятному запаху или ухудшению работы стиральной машины. Очистка фильтра занимает всего несколько минут, но помогает поддерживать технику в надлежащем состоянии.

Перекройте подачу воды

Если вы уезжаете в отпуск на несколько дней или дольше, специалисты также рекомендуют перекрыть кран подачи воды к стиральной машине. Это снижает риск протечки из-за изношенного шланга или неисправного клапана во время вашего отсутствия.

Почему это важно?

Дело в том, что после последней стирки внутри машины всегда остается некоторое количество влаги. Если надолго закрыть люк, без доступа воздуха создаются идеальные условия для развития плесени и бактерий. Поэтому перед отпуском достаточно выполнить несколько простых шагов:

запустить последнюю стирку,

опустошить барабан,

вытереть уплотнитель,

очистить лоток и фильтр и оставить дверцу слегка приоткрытой.

На это уйдет не более двух минут, зато по возвращении стиральная машина останется чистой, свежей и готовой к работе.