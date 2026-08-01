Эксперты Better Homes & Gardens советуют уделить всего несколько минут перед отпуском, чтобы избежать этих проблем.
Что делать с стиральной машиной?
- Оставьте дверцу слегка приоткрытой
Самое важное правило – не закрывать люк герметично после последней стирки. Если оставить дверцу слегка приоткрытой, остаточная влага быстрее испарится, а воздух сможет свободно циркулировать внутри барабана. Именно это помогает предотвратить появление затхлого запаха, плесени и размножение бактерий.
- Протрите резиновый уплотнитель
Перед отъездом стоит уделить внимание резиновой манжете вокруг люка. Именно в ее складках часто скапливаются вода, ворсинки, остатки моющего средства и мелкий мусор. Достаточно протереть уплотнитель сухой или слегка влажной тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу. Это простое действие значительно снижает риск появления неприятного запаха.
- Очистите лоток для моющего средства
Контейнер для порошка и кондиционера также стоит промыть и высушить. Остатки моющих средств в сочетании с влагой могут стать средой для образования слизи и грибка. Если конструкция стиральной машины позволяет, лоток лучше вынуть, промыть под теплой водой, высушить и установить обратно.
Что сделать со стиральной машинкой перед отпуском / Фото Unsplash
- Проверьте фильтр
Перед длительной поездкой полезно очистить сливной фильтр. В нем нередко скапливаются нитки, волосы, пуговицы, монеты и другой мелкий мусор. Если оставить их надолго, это может привести к неприятному запаху или ухудшению работы стиральной машины. Очистка фильтра занимает всего несколько минут, но помогает поддерживать технику в надлежащем состоянии.
- Перекройте подачу воды
Если вы уезжаете в отпуск на несколько дней или дольше, специалисты также рекомендуют перекрыть кран подачи воды к стиральной машине. Это снижает риск протечки из-за изношенного шланга или неисправного клапана во время вашего отсутствия.
Почему это важно?
Дело в том, что после последней стирки внутри машины всегда остается некоторое количество влаги. Если надолго закрыть люк, без доступа воздуха создаются идеальные условия для развития плесени и бактерий. Поэтому перед отпуском достаточно выполнить несколько простых шагов:
- запустить последнюю стирку,
- опустошить барабан,
- вытереть уплотнитель,
- очистить лоток и фильтр и оставить дверцу слегка приоткрытой.
На это уйдет не более двух минут, зато по возвращении стиральная машина останется чистой, свежей и готовой к работе.