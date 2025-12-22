Выбросьте эти 8 вещей перед Новым годом, чтобы привлечь в дом удачу и деньги

Перед праздниками мы обычно сосредотачиваемся на украшениях и угощениях, однако не менее важно навести порядок в пространстве. По народным верованиям и принципам энергетического очищения, символ 2026 года – Огненная Лошадь – благосклонна к тем, кто не тянет за собой груз прошлого.

Именно поэтому накануне Нового года стоит внимательно пересмотреть свой дом и освободить его от всего лишнего, открывая путь новым возможностям, финансам и гармонии, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Какие вещи надо выбросить перед 2026 годом?

Поврежденные и сломанные предметы

Зеркала, посуда, техника или декор с дефектами считаются источниками негативной энергии, что тормозит изменения. Особое внимание стоит обратить на треснувшую посуду, которую в приметах часто связывают с конфликтами и финансовыми потерями.

Одежда и обувь "про запас"

Вещи, которые годами пылятся в шкафу, создают эффект застоя. Если одежда не носится, не радует или имеет повреждения, она лишь занимает пространство и перекрывает доступ к новому – как в материальном, так и в жизненном смысле. То, что еще в хорошем состоянии, лучше передать тем, кто в этом нуждается.

Просроченные косметические средства и медикаменты

Испорченные или непригодные к использованию продукты ассоциируются с незавершенными делами и "застывшими" эмоциями. Чистые полки в ванной и аптечке – это не только о порядке, но и об обновлении энергии и заботе о себе.

Накопленная бумага

Бумажный беспорядок удерживает прошлые события и лишнюю информацию. Особенно символическими считаются старые чеки – они напоминают о расходах и могут блокировать финансовый поток. Оставляйте только то, что действительно имеет ценность или пользу.

Изношенные и ненужные кухонные принадлежности

Кухня традиционно считается центром благосостояния дома. Поломанные доски, треснувшие миски или заржавевшие ножи несут энергию недостатка. Обновление кухонного пространства способствует ощущению достатка и комфорта.

Вещи с негативными ассоциациями

Подарки или предметы, связанные с неприятными людьми или болезненными воспоминаниями, продолжают держать эмоциональную связь с прошлым. Перед Новым годом стоит отпустить то, что больше не приносит радости или пользы.

Старый текстиль: полотенца и постельное белье

Изношенные ткани символизируют усталость и истощение. Поскольку постель и полотенца связаны с отдыхом и восстановлением, их обновление помогает привлечь свежую энергию и внутренний баланс.

Засохшие или искусственные растения

Цветы без жизни, покрытые пылью, ассоциируются с застоем и упадком. Зато ухоженные живые растения символизируют развитие, движение и рост.

Выбросьте перед Новым годом увядшие цветы / Фото Pexels

Как пишет издание Good Housekeeping, перед Новым годом также стоит выбросить просроченные продукты питания. Эксперты советуют пересмотреть запасы в кладовке, холодильнике и морозильнике.

Что не стоит делать на Новый год?

Есть много народных суеверий о том, что нельзя делать на Новый год. Основные из них: