Именно поэтому накануне Нового года стоит внимательно пересмотреть свой дом и освободить его от всего лишнего, открывая путь новым возможностям, финансам и гармонии, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Какие вещи надо выбросить перед 2026 годом?
Поврежденные и сломанные предметы
Зеркала, посуда, техника или декор с дефектами считаются источниками негативной энергии, что тормозит изменения. Особое внимание стоит обратить на треснувшую посуду, которую в приметах часто связывают с конфликтами и финансовыми потерями.
Одежда и обувь "про запас"
Вещи, которые годами пылятся в шкафу, создают эффект застоя. Если одежда не носится, не радует или имеет повреждения, она лишь занимает пространство и перекрывает доступ к новому – как в материальном, так и в жизненном смысле. То, что еще в хорошем состоянии, лучше передать тем, кто в этом нуждается.
Просроченные косметические средства и медикаменты
Испорченные или непригодные к использованию продукты ассоциируются с незавершенными делами и "застывшими" эмоциями. Чистые полки в ванной и аптечке – это не только о порядке, но и об обновлении энергии и заботе о себе.
Накопленная бумага
Бумажный беспорядок удерживает прошлые события и лишнюю информацию. Особенно символическими считаются старые чеки – они напоминают о расходах и могут блокировать финансовый поток. Оставляйте только то, что действительно имеет ценность или пользу.
Изношенные и ненужные кухонные принадлежности
Кухня традиционно считается центром благосостояния дома. Поломанные доски, треснувшие миски или заржавевшие ножи несут энергию недостатка. Обновление кухонного пространства способствует ощущению достатка и комфорта.
Вещи с негативными ассоциациями
Подарки или предметы, связанные с неприятными людьми или болезненными воспоминаниями, продолжают держать эмоциональную связь с прошлым. Перед Новым годом стоит отпустить то, что больше не приносит радости или пользы.
Старый текстиль: полотенца и постельное белье
Изношенные ткани символизируют усталость и истощение. Поскольку постель и полотенца связаны с отдыхом и восстановлением, их обновление помогает привлечь свежую энергию и внутренний баланс.
Засохшие или искусственные растения
Цветы без жизни, покрытые пылью, ассоциируются с застоем и упадком. Зато ухоженные живые растения символизируют развитие, движение и рост.
Выбросьте перед Новым годом увядшие цветы / Фото Pexels
Как пишет издание Good Housekeeping, перед Новым годом также стоит выбросить просроченные продукты питания. Эксперты советуют пересмотреть запасы в кладовке, холодильнике и морозильнике.
Что не стоит делать на Новый год?
Есть много народных суеверий о том, что нельзя делать на Новый год. Основные из них:
- Не убирайте и не подметайте – вместе с мусором можно "вымести" удачу.
- Стирку и мытье посуды тоже лучше отложить.
- Не принимайте душ – считается, что он "смывает" удачу.
- Откройте двери и окна в полночь – чтобы выпустить старый год и впустить новый.
- Не спите долго – по польской традиции, утренний подъем в Новый год делает утра легкими в течение года.
- Не ешьте лобстеров, крабов и курятину – лобстер "движется назад", крабы ходят боком, а куры символизируют потерю удачи. Лучше выбрать свинину – она "роет вперед" и приносит успех.