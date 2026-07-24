Первый ремонт может обернуться катастрофой: владелица квартиры рассказала, что не стоит делать

Первый ремонт в собственной квартире – это всегда волнение, сотни решений и множество вопросов. Желание сделать все красиво часто заставляет ориентироваться на фото из Pinterest или инстаграма, однако на практике самыми важными оказываются совсем другие вещи.

Львовянка Наталья, которая вместе с мужем завершила ремонт в новостройке, в интервью 24 Каналу поделилась советами для тех, кто только начинает этот путь.

Какие правила помогут избежать дорогостоящих ошибок?

Не спешите принимать решения

Самое главное, что советует Наталья, – не торопиться. По ее словам, перед началом ремонта стоит подумать не о том, как квартира будет выглядеть на фотографиях, а о том, насколько комфортно в ней будет жить каждый день.

Стоит хорошо продумать, как вы будете жить в этой квартире, а не просто ориентироваться на красивые картинки,

– отметила она.

Именно бытовые привычки, а не модные тренды, должны стать основой для планирования будущего интерьера.

Выбирайте хороших мастеров и дизайнера

Наталья убеждена, что профессиональная команда может сэкономить не только нервы, но и деньги. По ее словам, дизайнер должен не просто создать красивую визуализацию, а предложить практичные решения, которые будут работать в повседневной жизни. Не менее важно найти мастеров, которые качественно выполнят работы, ведь исправление ошибок после завершения ремонта обычно обходится значительно дороже.



Профессиональная команда может сэкономить не только нервы, но и деньги / Фото Unsplash

Не экономьте на том, чего не видно

Один из главных советов владелицы квартиры – не экономить на коммуникациях. Речь идет о сантехнике, трубах, электропроводке и других инженерных системах, которые после ремонта будут спрятаны в стенах. Именно эти элементы определяют, насколько надежной и безопасной будет квартира на протяжении многих лет. Если они выйдут из строя, ремонт придется фактически начинать заново.

Планируйте квартиру с учетом собственных привычек

Наталья рассказывает, что многие решения они приняли благодаря опыту жизни в съемных квартирах. Именно это помогло правильно определить расположение розеток, выключателей, схем освещения и других деталей, которые до начала ремонта часто кажутся незначительными. В результате квартира получилась не только красивой, но и максимально удобной для повседневной жизни.

По ее мнению, лучший ремонт – это не тот, который соответствует последним трендам, а тот, в котором владельцам комфортно жить каждый день. Именно поэтому перед началом ремонта стоит думать не только о стильном дизайне, но и о практичности каждого решения.