Львів'янка Наталія, яка разом із чоловіком завершила ремонт у новобудові, в інтерв'ю 24 Каналу поділилася порадами для тих, хто лише розпочинає цей шлях.
Які правила допоможуть уникнути дорогих помилок?
- Не поспішайте ухвалювати рішення
Найголовніше, що радить Наталія, – не квапитися. За її словами, перед початком ремонту варто подумати не про те, як квартира виглядатиме на фотографіях, а про те, наскільки комфортно буде жити в ній щодня.
Варто добре продумати, як ви будете жити в цій квартирі, а не просто орієнтуватися на красиві картинки,
– зазначила вона.
Саме побутові звички, а не модні тренди, мають стати основою для планування майбутнього інтер'єру.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Обирайте хороших майстрів і дизайнера
Наталія переконана, що професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші. За її словами, дизайнер повинен не просто створити красиву візуалізацію, а запропонувати практичні рішення, які працюватимуть у повсякденному житті. Не менш важливо знайти майстрів, які якісно виконають роботи, адже виправлення помилок після завершення ремонту зазвичай обходиться значно дорожче.
Професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші / Фото Unsplash
- Не економте на тому, чого не видно
Одна з головних порад власниці квартири – не заощаджувати на комунікаціях. Мовиться про сантехніку, труби, електропроводку та інші інженерні системи, які після ремонту будуть заховані у стінах. Саме ці елементи визначають, наскільки надійною та безпечною буде квартира протягом багатьох років. Якщо вони вийдуть із ладу, ремонт доведеться фактично починати заново.
- Плануйте квартиру під власні звички
Наталія розповідає, що багато рішень вони ухвалили завдяки досвіду життя в орендованих квартирах. Саме це допомогло правильно визначити розташування розеток, вимикачів, сценаріїв освітлення та інших деталей, які часто здаються незначними до початку ремонту. У результаті квартира вийшла не лише красивою, а й максимально зручною для повсякденного життя.
На її думку, найкращий ремонт – це не той, який відповідає останнім трендам, а той, у якому власникам комфортно жити щодня. Саме тому перед початком ремонту варто думати не лише про стильний дизайн, а й про практичність кожного рішення.