24 Канал поспілкувався з львів'янкою Наталією, яка розповіла, як вони з чоловіком зробили свій перший ремонт у новобудові, на чому категорично не радять економити та які рішення зробили їхню квартиру справді комфортною для життя.

Перші емоції після купівлі квартири

Яким ви пам'ятаєте день, коли вперше зайшли до власної квартири? Які емоції тоді переживали?

Якщо чесно, це було неймовірне відчуття. Ми одночасно були і шоковані, і в захваті від того, що нам вдалося купити власне житло. Зараз ціни на квартири дуже високі, тому усвідомлення того, що це вже наше, було просто неймовірним.

Коли ми зайшли всередину, побачили лише сірі бетонні стіни без жодного ремонту. Ми часто приїжджали туди просто помріяти. Брали паперові стаканчики з-під кави, баночки чи пляшечки від шампуню і розставляли їх по квартирі, уявляючи, де це все потім буде стояти. Казали: "Ось тут буде диван, а тут стоятиме ліжко". Ходили по кімнатах і уявляли, як будемо тут жити.

Разом із радістю прийшло й розуміння, що попереду величезна робота. Потрібно знайти майстрів, визначитися з дизайном, матеріалами, кольорами, зрозуміти, скільки все це коштуватиме і де взяти гроші. Це була наша перша квартира, перший такий масштабний проєкт, і ми взагалі не мали досвіду ремонту. Тому, крім захвату, було ще й хвилювання та нерозуміння, з чого почати.

Якою була квартира після здачі будинку в експлуатацію / Фото надане 24 Каналу

Перші виклики: з чого почати ремонт

Коли емоції трохи вщухли, що стало для вас найбільшим викликом на старті ремонту?

Найбільше нас лякали не гроші, а відсутність досвіду. З бюджетом ситуація навіть трохи склалася на нашу користь. Будинок здали майже на рік і два місяці пізніше, ніж планували, а потім ми ще приблизно пів року шукали дизайнера. За цей час вдалося відкласти більше коштів на ремонт.

Натомість ми зовсім не розуміли, як усе має відбуватися. З чого почати? Як правильно організувати ремонт? Як знайти хороші матеріали й не переплатити? Відповідей на ці питання тоді просто не було.

Як ви обирали людей, яким довірили ремонт, і що виявилося найважчим у цьому процесі?

Найважче було знайти хороших майстрів. До початку ремонту ми вже наслухалися безліч історій від друзів, знайомих і просто з інтернету про недобросовісні бригади.

Хтось розповідав, як майстри залишали роботу незавершеною, хтось – як сантехнік не доробив труби, а плиточник уже все закрив плиткою. Потім доводилося все розбивати й переробляти. Таких прикладів було дуже багато, і вони справді лякали.

Нам хотілося знайти не просто людину, яка виконає свою роботу, а майстра, який порадить, підкаже, запропонує краще рішення, якщо бачить, що так буде практичніше. Хотілося працювати з людьми, яким не байдуже до результату, а не з тими, хто просто виконує завдання за гроші. Саме пошук таких спеціалістів став для нас найскладнішим етапом.

Робота з дизайнером

Як ви знайшли дизайнера та якою була ваша співпраця?

Якщо чесно, дизайнера ми знайшли зовсім випадково. Вже на першій зустрічі він справив хороше враження. Прийшов не просто подивитися квартиру, а одразу взяв лазерний далекомір, почав усе вимірювати, перевіряти рівність стін, дивитися всі особливості приміщення. Мені дуже сподобався такий професійний підхід.

Поки він працював, ми багато спілкувалися. Було відчуття, що він справді нас слухає. Але найцінніше – він не просто погоджувався з усіма нашими ідеями. Якщо бачив краще рішення, то пояснював, чому саме так буде практичніше чи красивіше. Розповідав, які матеріали зараз актуальні, від чого краще відмовитися, а що варто зробити інакше.

Що порадили б людям, які зараз шукають дизайнера?

Насамперед – спілкуватися з людиною. Дуже важливо зрозуміти, чи комфортно вам разом працювати. Також варто звернути увагу, як дизайнер поводиться вже на першому огляді квартири: чи уважно все вивчає, чи ставить запитання, чи пропонує свої ідеї.

І, звісно, потрібно дивитися його попередні роботи. Фото реалізованих проєктів дуже багато говорять про стиль і рівень спеціаліста.



Як обрати дизайнера / Фото Unsplash

Квартира, продумана під себе

Наскільки активно ви самі брали участь у створенні інтер'єру? Чи багато рішень запропонував дизайнер?

До цього ми жили у двох орендованих квартирах, тому вже добре розуміли, що нам зручно, а що ні. Наприклад, ми одразу вирішили, що в нашій квартирі не буде жодної підвісної люстри. Не раз зачіпали їх рукою чи навіть футболкою, і зрозуміли, що для нас це незручно.

Так само ми заздалегідь продумали розетки. Уже знали, де їх не вистачало в попередніх квартирах і де нам було б зручніше мати їх у себе.

Тому якихось кардинально нових ідей дизайнер нам не запропонував. Він навіть трохи здивувався, коли побачив, наскільки детально ми все продумали. Ми прийшли до нього вже фактично з готовим планом: що і де має бути в кожній кімнаті.

Звичайно, коли він робив візуалізації, ми дивилися на них і розуміли, що десь потрібно щось додати, а десь, навпаки, прибрати. Але загальна концепція була нашою.

Чи були моменти, коли ви не погоджувалися з дизайнером?

Конфліктів у нас не було. Швидше навпаки – були моменти, коли саме він нас зупиняв. Наприклад, ми хотіли поставити у вітальні шведську стінку, бо обоє любимо спорт. Чоловік навіть пропонував зробити для неї дерев'яне оформлення на стіні. Дизайнер сказав, що технічно це можна зробити, але в цьому інтер'єрі воно буде зайвим і просто зіпсує загальну картину.

Він не просто казав "ні", а пояснював, чому таке рішення не підійде, чому зараз так уже не роблять або чому це будуть зайві витрати без практичної користі. Саме це нам і подобалося. Він не нав'язував свою думку, а аргументував її.



Чому важливо мати дизайн-проєкт / Фото Unsplash

Найскладніша кімната

Яка кімната виявилася найскладнішою під час ремонту?

Найбільше клопоту було зі спальнею. Ми хотіли зробити кілька сценаріїв освітлення, щоб кожна частина LED-підсвітки вмикалася окремо. Через це довелося робити багато проводки й окремих вимикачів.

Що таке LED-підсвітка? Це прихована світлодіодна підсвітка, яку встановлюють у стелі, стінах чи меблях для створення м'якого розсіяного світла. Вона часто використовується як додаткове освітлення та дозволяє створювати різні світлові сценарії.

Ще один момент виник уже під час монтажу дерев'яної панелі на всю стіну. Коли її встановили, виявилося, що розетки потрібно переробляти. Спочатку вони були втоплені в стіну, а після монтажу панелі їх потрібно було винести вперед, щоб вони були врівень із нею.

Для майстра це стало додатковою роботою, але, крім цього, якихось серйозних проблем у нас не виникало.

Цікаво! Саме розетки та сценарії освітлення найчастіше називають серед речей, які варто продумати ще на етапі дизайн-проєкту. Після завершення ремонту змінити їхнє розташування набагато складніше й дорожче, тому експерти рекомендують заздалегідь врахувати всі побутові звички: де стоятиме техніка, як заряджатимуться гаджети та які зони потребуватимуть окремого освітлення.

Багато хто каже, що найдорожча кімната – це ванна. Як було у вас?

Скільки саме коштів пішло на ванну, зараз уже складно сказати. Але в нашому випадку вона точно не стала найдорожчою кімнатою. Дизайнер одразу звернув нашу увагу на те, що ванна – це приміщення, де людина проводить не так багато часу. У нас навіть немає ванни, ми зробили душову кабіну.

Водночас він наголосив, що є речі, на яких економити не можна. Насамперед це:

сантехніка,

труби,

гідроізоляція.

Тобто усе, що потім буде заховане в стінах. Якщо там щось станеться, доведеться розбирати ремонт, а ще гірше – якщо затопить сусідів.



Ні в якому разі не можна економити на трубах та сантехніці / Фото Unsplash

Найдорожчою кімнатою в нас стала кухня, тому що всі меблі виготовлялися на замовлення. Після неї – коридор, де ми зробили велику шафу під наші розміри.

Від проєкту до готового ремонту

Чи допоміг дизайн-проєкт уникнути помилок під час ремонту?

Думаю, так. У проєкті вже були всі меблі, тому ми відразу бачили, як усе має виглядати. Звісно, ми кілька разів змінювали планування, але коли остаточно все затвердили, далі було набагато простіше.

Коли ми приходили вибирати меблі, показували візуалізації. Люди одразу розуміли, що саме ми хочемо, і їм було легше допомогти нам із вибором кольорів, матеріалів чи моделей.

Улюблені рішення в інтер'єрі

Якими рішеннями або деталями у квартирі ви найбільше пишаєтеся?

Напевно, найбільше – освітленням. У квартирі багато різних сценаріїв світла, і майже кожна LED-підсвітка вмикається окремо. Це дуже зручно, бо можна створювати різну атмосферу залежно від настрою чи часу доби.

Найбільше мені подобається підсвітка в шафі. Я не люблю яскраве світло, особливо ввечері, тому часто просто вмикаю її. Цього світла вистачає і для коридору, і для кухні, і для вітальні. Виходить дуже затишно.

Ще одне рішення, яким ми задоволені, – місце для робота-пилососа. Ми одразу продумали, де він стоятиме, щоб не заважав і водночас був частиною інтер'єру. Для нього зробили окреме місце, і зараз це справді дуже зручно.

Чи є у квартирі місце, де ви найбільше любите проводити час?

Влітку дуже люблю балкон. Він у нас відкритий, сонячний, там можна навіть трохи позасмагати. А якщо говорити загалом, то якогось одного улюбленого місця немає. Мені подобається вся квартира.

Зранку люблю сидіти на кухні з кавою, поки вдома тихо. Я прокидаюся рано, і цей час для мене особливий. Протягом дня часто переходжу у вітальню, сідаю на диван і працюю з телефону. Мабуть, саме тому важко виділити якусь одну кімнату. Ми робили квартиру для себе, під свої звички й потреби. Тому зараз, де б не сів чи не ліг, усюди комфортно й затишно.

Як виглядає готова кухня / Фото надане 24 Каналу

Озираючись назад, чи є речі, які ви зробили б інакше? І що порадили б людям, які зараз починають свій перший ремонт?

Якщо чесно, якихось кардинальних змін ми б не робили. Майже все, що задумували, вдалося реалізувати, і результат дуже близький до того, що ми бачили в проєкті. Якщо говорити про поради, то, напевно, найголовніше – не поспішати. Варто добре продумати, як ви будете жити в цій квартирі, а не просто орієнтуватися на красиві картинки.

Дуже важливо знайти хороших майстрів і дизайнера, який не лише намалює гарну картинку, а й підкаже практичні рішення. І точно не варто економити на тому, що потім буде заховане в стінах – сантехніці, трубах, електриці та інших комунікаціях.

Ще одна порада – максимально враховувати власні звички. Ми багато рішень прийняли завдяки досвіду життя в орендованих квартирах. Саме тому зараз нам усе зручно: від розташування розеток до освітлення. У підсумку ми отримали саме ту квартиру, в якій нам комфортно жити щодня. І, мабуть, це найкращий результат ремонту.