Что клеить первым – багет или обои: эксперты дали окончательный ответ

Обои являются незаменимой вещью во время ремонта. Ими декорируют стены, а чтобы добавить финальный штрих и сделать эстетичный вид на стыке стены и потолка часто клеят багет.

Однако, что клеить первым – багет или обои? Ответ на этот вопрос сообщает 24 Канал.

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Багет или обои – что клеить первым

Перед тем, как ответить на этот вопрос, то следует учесть несколько факторов. Во-первых, если есть натяжной потолок, то багет или потолочный плинтус стоит клеить, когда потолок уже готов. Важно обратить внимание на то, как именно будет клеиться багет.

Так, если есть короб из гипсокартона, то плинтус можно клеить как к стене, так и к потолку. Однако, если такого нет, то багет следует крепить исключительно к стене, ведь от клея натяжной потолок может испортиться. Только после того, как багет будет закреплен, следует клеить обои.

Во-вторых, следует обращать внимание на материал, из которого сделаны потолочные плинтусы. Так, полиуретановые, пенопластовые и ПВХ плинтусы можно монтировать как к обоям, так и поверх них. Гипсовые, деревянные и каменные следует монтировать исключительно перед обоями. Такие багеты очень тяжелые, а обои их не удержат.

Однако другие специалисты отмечают – багеты или потолочные плинтусы всегда следует клеить перед обоями. Дело в том, что багеты нужно красить вместе с потолком, а если наклеить обои – сделать это осторожно будет гораздо сложнее.

Кроме того, вероятность того, что багет отпадет через год – два, если его поклеить поверх обоев, очень высока. Поэтому, специалисты советуют сначала клеить багет, а после – обои.

Ранее эксперты ответили на вопрос, какие ремонтные работы делать первыми – стены или пол.