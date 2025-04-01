Однак, що клеїти першим – багет чи шпалери? Відповідь на це питання повідомляє 24 Канал.

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Багет чи шпалери – що клеїти першим

Перед тим, як відповісти на це питання, то слід врахувати кілька факторів. По-перше, якщо є натяжна стеля, то багет чи стельовий плінтус варто клеїти, коли стеля вже готова. Важливо звернути увагу на те, як саме буде клеїтися багет.

Так, якщо є короб з гіпсокартону, то плінтус можна клеїти як до стіни, так і до стелі. Однак, якщо такого немає, то багет слід кріпити виключно до стіни, адже від клею натяжна стеля може зіпсуватися. Лише після того, як багет буде закріплено, слід клеїти шпалери.

По-друге, слід звертати увагу на матеріал, з якого зроблені стельові плінтуси. Так, поліуретанові, пінопластові та ПВХ плінтуси можна монтувати як до шпалер, так і поверх них. Гіпсові, дерев'яні та кам'яні слід монтувати виключно перед шпалерами. Такі багети дуже важкі, а шпалери їх не втримають.

Однак інші фахівці наголошують – багети чи стельові плінтуси завжди слід клеїти перед шпалерами. Річ у тім, що багети потрібно фарбувати разом зі стелею, а якщо наклеїти шпалери – зробити це обережно буде набагато складніше.

Крім того, вірогідність того, що багет відпаде через рік – два, якщо його поклеїти поверх шпалер, дуже висока. Відтак, фахівці радять спочатку клеїти багет, а після – шпалери.

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