Не только портативная зарядка: 7 вещей, которые помогут пережить отключение электричества без стресса

Отключения электроэнергии могут застать врасплох, особенно если они длятся несколько часов. Однако сделать этот период гораздо более комфортным помогут простые вещи – от аккумуляторных светильников до портативного душа.

Блогер Богдан Ревков поделился подборкой вещей, которые могут пригодиться во время отключений электричества.

Какие вещи помогут пережить отключение света?

Среди полезных вещей блогер назвал насадку для душа с подсветкой. Она светится при прохождении потока воды и, по его словам, не требует батареек. Это может пригодиться, если электричество отключили вечером, а принять душ все же нужно. Такая насадка одновременно выполняет практическую функцию и создает дополнительное освещение в ванной.

Еще один вариант – портативный душ на аккумуляторе. Он позволяет организовать подачу воды без подключения к электросети. По словам Богдана Ревкова, такое устройство особенно удобно после опыта использования обычной бутылки во время прошлогодних отключений.

Какие вещи помогут пережить отключение света: смотрите видео

Для приготовления пищи блогер советует использовать портативную газовую плитку. Она не зависит от электросети и позволяет приготовить горячую пищу даже во время длительного отключения электричества. В то же время с газовыми приборами нужно быть особенно осторожными.

Важно! Не используйте туристические или портативные газовые плитки в закрытом непроветриваемом помещении, если инструкция конкретной модели этого не разрешает. Во время работы газовых приборов необходима достаточная вентиляция.

Чем согреться без отопления?

Еще одна полезная вещь – электрическая грелка, работающая от powerbank. Она может нагреться за несколько минут и помочь согреть руки или тело, когда в помещении становится прохладно. Такой вариант особенно удобен тем, что для его работы не нужна розетка – достаточно совместимого powerbank.

Для освещения блогер рекомендует аккумуляторные светильники с датчиками движения. Их можно разместить в:

коридоре,

ванной,

кухне или у лестницы.

Преимущество таких ламп в том, что они автоматически включаются, когда кто-то проходит мимо. Это позволяет не искать фонарик в темноте и экономить заряд.

Также в подборке есть светодиодные ленты на батарейках. Их можно использовать в качестве дополнительного освещения, например, на кухне. Они не заменят мощную лампу, однако могут обеспечить достаточно света для бытовых дел, когда нет электричества.

Что стоит иметь дома на случай отключения электричества?

К базовому набору для отключений электроэнергии можно добавить:

аккумуляторные лампы или фонарики;

портативные зарядные устройства, желательно заряженные заранее;

запас батареек;

LED-ленты или ночники;

грелку, которая работает от портативного зарядного устройства;

портативный душ, если есть необходимость;

безопасный альтернативный источник для приготовления пищи.

Лучше всего подготовить такие вещи заранее, а не искать их в магазине уже после начала отключения. Ведь во время блэкаута даже обычный свет в коридоре или возможность быстро подогреть еду могут заметно изменить комфорт в доме.