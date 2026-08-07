Сад не потеряет свои краски до осени: 8 растений, что еще можно посадить в августе

В конце лета клумбы уже не так пышны, как в начале сезона. Часть цветов заканчивает цвести, цветов становится меньше, а сад постепенно теряет свою выразительность.

Однако август еще дает возможность освежить участок и продлить декоративный сезон. Какие растения стоит высадить именно сейчас, чтобы они украшали сад и осенью, рассказывает Homes & Gardens.

Эхинацея, очиток и рудбекия придадут клумбам новые краски

Для поздней посадки лучше выбирать подросшие саженцы, которые смогут быстрее укорениться на новом месте. Высаживать их желательно утром, а в течение первых недель нужно следить, чтобы земля вокруг корней не пересыхала.

Одним из самых заметных растений в конце лета является эхинацея пурпурная. Ее цветки, похожие на большие ромашки, могут быть розовыми, коралловыми, оранжевыми, желтыми или белыми, поэтому даже несколько подросших саженцев быстро придадут клумбе ярких красок.

Эхинацея / Magnific

После окончания цветения выпуклые серединки эхинацеи можно не срезать, ведь они остаются декоративными и привлекают птиц. Для растения стоит выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой, а в сухую погоду молодые кусты нужно обильно поливать раз в несколько дней. Почву вокруг них можно замульчировать, оставив основание растения открытым.

Для солнечного участка с сухой и не слишком питательной почвой подойдет очиток видный, или гилотелефиум видный. Его плотные соцветия сначала имеют зеленоватый оттенок, затем розовеют, а с приближением осени становятся насыщенно-красными.

Очиток видный / Magnific

Цветки возвышаются над крепкими сочными листьями и привлекают опылителей, которые остаются активными в конце сезона. После посадки очиток нужно хорошо полить, а в дальнейшем увлажнять почву только тогда, когда ее верхний слой подсохнет, ведь чрезмерно влажная и питательная почва этому растению не подходит.

Что еще добавит солнечных оттенков рудбекия блестящая с золотистыми лепестками и темной серединкой. Ее высаживают на хорошо освещенном участке, оставляя достаточно места для дальнейшего разрастания.

Рудбекия / Magnific

Особенно эффектно рудбекия смотрится рядом с синими и фиолетовыми цветами, например шалфеем или котовником. Ее также можно разместить позади более низких растений, чтобы яркие соцветия возвышались над густой листвой, а своевременное удаление увядших цветов поможет продлить цветение.

Шалфей, декоративные травы и лантана придадут саду динамику

Многолетняя шалфей хорошо подходит для августовской посадки, ведь ее стройные фиолетово-синие соцветия красиво сочетаются с желтыми и оранжевыми цветами. Для нее нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой и регулярно поливать, пока на растении не появится свежий прирост.

Многолетний шалфей / Magnific

Когда первая волна цветения завершится, увядшие стебли можно срезать до ближайшей пары листьев. При благоприятной погоде шалфей способен сформировать новые соцветия еще до заморозков, а его ароматные листья и цветки будут привлекать пчел.

Добавить клумбе высоты, фактуры и легкого движения помогут декоративные травы. Куничник остроцветковый сорта "Karl Foerster" образует четкие вертикальные колоски, просо прутовидное отличается воздушными метелками и красивой осенней окраской, а мухленбергия волосистая в конце сезона покрывается легкими розовыми соцветиями.

Декоративные травы / Magnific

Последняя лучше подходит для более теплых регионов и защищенных участков. Наиболее эффектно декоративные травы смотрятся там, где сквозь их стебли проникают низкие вечерние лучи. В течение первого месяца после посадки почву нужно поддерживать влажной, особенно во время жары, а сухие метелки можно оставить на зиму, чтобы они сохраняли выразительную форму клумбы и приносили пользу живой природе.

Для горшков возле дома и солнечных клумб подойдет лантана, которая хорошо переносит жару и цветет желтыми, оранжевыми, розовыми, красными или фиолетовыми соцветиями.

Лантана / Magnific

Поскольку морозов это растение не выдерживает, в Украине его обычно выращивают как однолетнее. Лантану в горшке можно попробовать сохранить до следующего сезона, перенеся на зиму в светлое непромерзающее помещение. Лантане нужны солнечное место и почва, в которой не застаивается вода.

Если растение высаживают в горшок, в нем должны быть отверстия для отвода лишней влаги. Чрезмерно подкармливать лантану не стоит, ведь большое количество удобрений может усилить рост листьев, но уменьшить количество цветов.

Анемона и астра продолжат цвести осенью

Для участков с легкой полутенью подойдет анемона японская, чьи розовые или белые цветки возвышаются на тонких прочных стеблях над густой листвой. Она начинает цвести в конце лета и продолжает украшать сад осенью, когда многие другие растения уже теряют свою красоту.

Анемона / Magnific

Лучше всего анемона чувствует себя в защищенном от палящего солнца месте с влажной, но хорошо дренированной почвой. Перед посадкой землю можно обогатить компостом, а в течение первого сезона растение нужно регулярно поливать, чтобы оно хорошо укоренилось. Для анемоны стоит сразу оставить достаточно места, ведь после адаптации она может быстро разрастаться. В то же время молодому растению иногда требуется целый сезон, чтобы прижиться и начать обильно цвести.

Завершить сезон яркими красками поможет астра новоанглийская. Ее фиолетовые, розовые или голубые цветки раскрываются тогда, когда большинство клумб уже начинает терять декоративность, а также дают поздний нектар пчелам и бабочкам.

Астра / Magnific

Астру стоит высадить на солнечном участке с умеренно влажной почвой. Подросшие саженцы, пересаженные в землю в августе, успеют укорениться к осени, однако в первые недели нельзя допускать пересыхания почвы. Слой мульчи поможет дольше удерживать влагу и не даст почве чрезмерно нагреваться. Для небольшого участка лучше выбирать компактные сорта, которые не займут много места после разрастания.