Однако август еще дает возможность освежить участок и продлить декоративный сезон. Какие растения стоит высадить именно сейчас, чтобы они украшали сад и осенью, рассказывает Homes & Gardens.

Эхинацея, очиток и рудбекия придадут клумбам новые краски

Для поздней посадки лучше выбирать подросшие саженцы, которые смогут быстрее укорениться на новом месте. Высаживать их желательно утром, а в течение первых недель нужно следить, чтобы земля вокруг корней не пересыхала.

Одним из самых заметных растений в конце лета является эхинацея пурпурная. Ее цветки, похожие на большие ромашки, могут быть розовыми, коралловыми, оранжевыми, желтыми или белыми, поэтому даже несколько подросших саженцев быстро придадут клумбе ярких красок.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эхинацея / Magnific

После окончания цветения выпуклые серединки эхинацеи можно не срезать, ведь они остаются декоративными и привлекают птиц. Для растения стоит выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой, а в сухую погоду молодые кусты нужно обильно поливать раз в несколько дней. Почву вокруг них можно замульчировать, оставив основание растения открытым.

Для солнечного участка с сухой и не слишком питательной почвой подойдет очиток видный, или гилотелефиум видный. Его плотные соцветия сначала имеют зеленоватый оттенок, затем розовеют, а с приближением осени становятся насыщенно-красными.

Очиток видный / Magnific

Цветки возвышаются над крепкими сочными листьями и привлекают опылителей, которые остаются активными в конце сезона. После посадки очиток нужно хорошо полить, а в дальнейшем увлажнять почву только тогда, когда ее верхний слой подсохнет, ведь чрезмерно влажная и питательная почва этому растению не подходит.

Что еще добавит солнечных оттенков рудбекия блестящая с золотистыми лепестками и темной серединкой. Ее высаживают на хорошо освещенном участке, оставляя достаточно места для дальнейшего разрастания.

Рудбекия / Magnific

Особенно эффектно рудбекия смотрится рядом с синими и фиолетовыми цветами, например шалфеем или котовником. Ее также можно разместить позади более низких растений, чтобы яркие соцветия возвышались над густой листвой, а своевременное удаление увядших цветов поможет продлить цветение.

Шалфей, декоративные травы и лантана придадут саду динамику

Многолетняя шалфей хорошо подходит для августовской посадки, ведь ее стройные фиолетово-синие соцветия красиво сочетаются с желтыми и оранжевыми цветами. Для нее нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой и регулярно поливать, пока на растении не появится свежий прирост.

Многолетний шалфей / Magnific

Когда первая волна цветения завершится, увядшие стебли можно срезать до ближайшей пары листьев. При благоприятной погоде шалфей способен сформировать новые соцветия еще до заморозков, а его ароматные листья и цветки будут привлекать пчел.

Добавить клумбе высоты, фактуры и легкого движения помогут декоративные травы. Куничник остроцветковый сорта "Karl Foerster" образует четкие вертикальные колоски, просо прутовидное отличается воздушными метелками и красивой осенней окраской, а мухленбергия волосистая в конце сезона покрывается легкими розовыми соцветиями.

Декоративные травы / Magnific

Последняя лучше подходит для более теплых регионов и защищенных участков. Наиболее эффектно декоративные травы смотрятся там, где сквозь их стебли проникают низкие вечерние лучи. В течение первого месяца после посадки почву нужно поддерживать влажной, особенно во время жары, а сухие метелки можно оставить на зиму, чтобы они сохраняли выразительную форму клумбы и приносили пользу живой природе.

Для горшков возле дома и солнечных клумб подойдет лантана, которая хорошо переносит жару и цветет желтыми, оранжевыми, розовыми, красными или фиолетовыми соцветиями.

Лантана / Magnific

Поскольку морозов это растение не выдерживает, в Украине его обычно выращивают как однолетнее. Лантану в горшке можно попробовать сохранить до следующего сезона, перенеся на зиму в светлое непромерзающее помещение. Лантане нужны солнечное место и почва, в которой не застаивается вода.

Если растение высаживают в горшок, в нем должны быть отверстия для отвода лишней влаги. Чрезмерно подкармливать лантану не стоит, ведь большое количество удобрений может усилить рост листьев, но уменьшить количество цветов.

Анемона и астра продолжат цвести осенью

Для участков с легкой полутенью подойдет анемона японская, чьи розовые или белые цветки возвышаются на тонких прочных стеблях над густой листвой. Она начинает цвести в конце лета и продолжает украшать сад осенью, когда многие другие растения уже теряют свою красоту.

Анемона / Magnific

Лучше всего анемона чувствует себя в защищенном от палящего солнца месте с влажной, но хорошо дренированной почвой. Перед посадкой землю можно обогатить компостом, а в течение первого сезона растение нужно регулярно поливать, чтобы оно хорошо укоренилось. Для анемоны стоит сразу оставить достаточно места, ведь после адаптации она может быстро разрастаться. В то же время молодому растению иногда требуется целый сезон, чтобы прижиться и начать обильно цвести.

Завершить сезон яркими красками поможет астра новоанглийская. Ее фиолетовые, розовые или голубые цветки раскрываются тогда, когда большинство клумб уже начинает терять декоративность, а также дают поздний нектар пчелам и бабочкам.

Астра / Magnific

Астру стоит высадить на солнечном участке с умеренно влажной почвой. Подросшие саженцы, пересаженные в землю в августе, успеют укорениться к осени, однако в первые недели нельзя допускать пересыхания почвы. Слой мульчи поможет дольше удерживать влагу и не даст почве чрезмерно нагреваться. Для небольшого участка лучше выбирать компактные сорта, которые не займут много места после разрастания.