Мужчина превратил старые колеса от трактора в детскую мечту: что он сделал

Наверное, многие из нас видели, как из старых колес изготавливают различные клумбы или декоративные фигуры для улицы. Однако один человек удивил сеть, создав настоящую детскую мечту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя @14dlucyisha4.

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Что можно сделать из тракторных колес

Автор видео поразил сеть своими творениями. Так, он превратил старые тракторные колеса от трактора Т-150 в детскую зону отдыха.

Сначала он из одного колеса сделал небольшой бассейн. Для этого он взял одно большое колесо и запаял его куском железа. После того поверхность следует тщательно помыть, высушить, обезжирить и с помощью каучуковой краски покрасить колесо.

Чтобы импровизированный бассейн имел эффектный вид, человек также решил сделать деревянные лестницы и небольшую площадку, чтобы детям было удобно купаться в бассейне.

Бассейн из колеса: смотрите видео

Впоследствии мужчина решил рядом сделать и песочницу для ребенка. Он повторил те же действия и в таком же стиле сделал песочницу.

Песочница из колеса: смотрите видео

В результате у мужчины получилась детская площадка мечты. Многие пользователи в комментариях отметили, что хотели бы повторить такое и в своем доме.

Ранее в сети поделились идеей, как старый велосипед превратить в клумбу. Как оказалось, повторить это очень легко.