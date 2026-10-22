Без него невозможно подготовиться к отопительному сезону: что такое ключ Маевского и чем его заменить

С началом отопительного сезона батареи могут оставаться холодными даже после того, как отопление уже включили. Часто причиной этого становится воздух, скопившийся внутри радиаторов и препятствующий нормальной циркуляции теплоносителя.

Решить эту проблему поможет небольшой инструмент – ключ Маевского. Для чего он нужен и чем его можно заменить – рассказали эксперты Ideal Home.

Что такое ключ Маевского и для чего он нужен?

Ключ Маевского – это специальный инструмент для открывания воздухоотводного клапана на радиаторе отопления. Сам клапан, который часто называют краном Маевского, предназначен для выпуска воздуха из системы.

Воздушные пробки могут возникать после заполнения системы теплоносителем, ремонтных работ или длительного простоя отопления. Из-за них батарея иногда нагревается неравномерно: нижняя часть остается теплой, а верхняя – холодной.

Чтобы выпустить воздух, необходимо:

Отключить автономное отопление и дождаться остывания радиатора. В многоквартирном доме соблюдать правила обслуживания системы.

Поставить под клапан небольшую емкость или положить тряпку.

Осторожно повернуть ключ против часовой стрелки, обычно на четверть оборота.

Дождаться, пока прекратится шипение воздуха и начнет равномерно вытекать вода.

Закрыть клапан, не прилагая чрезмерных усилий.

Важно не выкручивать клапан полностью, ведь вода в системе может находиться под давлением и быть горячей.



Что такое ключ Маевского / Фото ametist.in.ua

Чем заменить ключ Маевского, если его нет под рукой?

Как объясняет британский производитель отопительного оборудования, для выпуска воздуха из радиатора не всегда нужен специальный ключ. В некоторых случаях его можно заменить обычными инструментами. Самый простой вариант – плоская отвертка. Она подойдет, если клапан имеет прямую прорезь. Нужно вставить отвертку в прорезь и медленно повернуть против часовой стрелки.

Еще один вариант – шестигранный ключ, но только для клапанов с соответствующим углублением. При этом не стоит использовать плоскогубцы, чтобы силой повернуть клапан. Так можно повредить его грани, после чего открыть или герметично закрыть клапан станет сложнее. Если клапан имеет квадратный шток, лучше всего приобрести соответствующий радиаторный ключ, а не пытаться открыть его подручными предметами.

Когда выпуск воздуха не поможет?

Не каждая холодная батарея свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если радиатор горячий сверху, но холодный снизу, причиной могут быть отложения внутри системы. В таком случае обычный спуск воздуха не решит проблему.

Если после процедуры батарея остается холодной, появляется протечка или воздух скапливается повторно, стоит обратиться к специалисту.

Важно! В многоквартирных домах с централизованным отоплением работы с системой необходимо согласовывать с организацией, ответственной за ее обслуживание.

Итак, ключ Маевского – небольшой, но полезный инструмент для подготовки радиаторов к холодам. А если его нет, иногда достаточно обычной плоской отвертки, главное – убедиться, что она подходит к клапану.