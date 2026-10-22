Усунути проблему допомагає невеликий інструмент – ключ Маєвського. Для чого він потрібен і чим його можна замінити – зізналися експерти Ideal Home.

Що таке ключ Маєвського та для чого він потрібен?

Ключ Маєвського – це спеціальний інструмент для відкривання повітровідвідного клапана на радіаторі опалення. Сам клапан, який часто називають краном Маєвського, призначений для випускання повітря із системи.

Повітряні пробки можуть виникати після заповнення системи теплоносієм, ремонтних робіт або тривалого простою опалення. Через них батарея іноді нагрівається нерівномірно: нижня частина залишається теплою, а верхня – холодною.

Щоб випустити повітря, потрібно:

Вимкнути автономне опалення та дочекатися охолодження радіатора. У багатоквартирному будинку дотримуватися правил обслуговування системи.

Підставити під клапан невелику ємність або покласти ганчірку.

Обережно повернути ключ проти годинникової стрілки, зазвичай на чверть оберту.

Дочекатися, поки припиниться шипіння повітря та почне рівномірно витікати вода.

Закрити клапан, не докладаючи надмірних зусиль.

Важливо не викручувати клапан повністю, адже вода в системі може перебувати під тиском і бути гарячою.

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Що таке ключ Маєвського / Фото ametist.in.ua

Чим замінити ключ Маєвського, якщо його немає під рукою?

Як пояснює британський виробник опалювального обладнання, для випускання повітря з радіатора не завжди потрібен спеціальний ключ. У деяких випадках його можна замінити звичайними інструментами. Найпростіший варіант – плоска викрутка. Вона підійде, якщо клапан має прямий проріз. Потрібно вставити викрутку у проріз і повільно повернути проти годинникової стрілки.

Ще один варіант – шестигранний ключ, але лише для клапанів із відповідним заглибленням. Водночас не варто використовувати плоскогубці, щоб силою повернути клапан. Так можна пошкодити його грані, після чого відкрити або герметично закрити клапан стане складніше. Якщо клапан має квадратний шток, найкраще придбати відповідний радіаторний ключ, а не намагатися відкрити його підручними предметами.

Коли випускання повітря не допоможе?

Не кожна холодна батарея свідчить про повітряну пробку. Якщо радіатор гарячий зверху, але холодний знизу, причиною можуть бути відкладення всередині системи. У такому разі звичайне випускання повітря не розв'яже проблему.

Якщо після процедури батарея залишається холодною, з'являється протікання або повітря накопичується повторно, варто звернутися до фахівця.

Важливо! У багатоквартирних будинках із централізованим опаленням роботи із системою потрібно узгоджувати з відповідальною за її обслуговування організацією.

Отже, ключ Маєвського – невеликий, але корисний інструмент для підготовки радіаторів до холодів. А якщо його немає, іноді достатньо звичайної плоскої викрутки, головне – переконатися, що вона підходить до клапана.