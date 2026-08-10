Серые стены больше не в моде: какой стиль интерьера завоевывает Европу в 2026 году

Тенденции в дизайне интерьера меняются так же быстро, как и в моде. Если еще несколько лет назад современной считалась квартира со светло-серыми стенами, деревянными рейками и плиткой "под мрамор", то в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от шаблонных решений.

Как пишет Architectural Digest, в центре внимания оказались:

индивидуальность,

комфорт,

функциональность.

Вместо интерьера, напоминающего фотографию из Pinterest, специалисты советуют создавать пространство, адаптированное к реальной жизни его обитателей. Одним из главных антитрендов современного дизайна стало стремление полностью воссоздать популярные интерьеры из социальных сетей.

Одинаковые цвета, материалы, мебель и декоративные решения приводят к тому, что квартиры теряют индивидуальность. Такое пространство может стильно выглядеть на фотографии, однако в реальной жизни нередко больше напоминает шоурум, чем уютный дом. Дизайнеры подчеркивают: проблема не в конкретных материалах или цветах, а в их массовом использовании без учета особенностей квартиры и образа жизни ее владельцев.

Какие решения в интерьере уже теряют актуальность?

Среди решений, которые сегодня все чаще называют устаревшими или слишком шаблонными:

полностью серые или бежевые стены;

избыток деревянных реек;

керамогранит с выраженным мраморным рисунком;

почти полное отсутствие цветовых акцентов;

большое количество декоративных элементов только ради модного вида.

В то же время это не означает, что серый цвет, дерево или мраморный керамогранит больше нельзя использовать. Речь идет скорее об отказе от типичных комбинаций, которые массово повторяются в разных квартирах.



Серые интерьеры уходят в прошлое / Фото Pinterest

Что такое slow interior?

На смену быстрому копированию трендов приходит концепция slow interior – подход к обустройству жилья, при котором интерьер формируется постепенно и в соответствии с образом жизни владельцев. Главная идея заключается в том, чтобы не покупать все сразу по готовому шаблону, а создавать пространство из вещей, которые действительно нравятся и имеют для человека значение.

В "slow interior" важное место занимают предметы, придающие дому характер. Это могут быть:

винтажные светильники;

старинные зеркала;

отреставрированная мебель;

керамика ручной работы;

работы местных художников;

сувениры из путешествий;

семейные вещи, передаваемые из поколения в поколение.

Именно такие детали помогают сделать интерьер неповторимым. При этом не обязательно тратить большие суммы на дорогой декор – гораздо важнее, чтобы предметы соответствовали характеру и истории жильцов.