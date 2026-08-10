Как пишет Architectural Digest, в центре внимания оказались:
- индивидуальность,
- комфорт,
- функциональность.
Вместо интерьера, напоминающего фотографию из Pinterest, специалисты советуют создавать пространство, адаптированное к реальной жизни его обитателей. Одним из главных антитрендов современного дизайна стало стремление полностью воссоздать популярные интерьеры из социальных сетей.
Одинаковые цвета, материалы, мебель и декоративные решения приводят к тому, что квартиры теряют индивидуальность. Такое пространство может стильно выглядеть на фотографии, однако в реальной жизни нередко больше напоминает шоурум, чем уютный дом. Дизайнеры подчеркивают: проблема не в конкретных материалах или цветах, а в их массовом использовании без учета особенностей квартиры и образа жизни ее владельцев.
Какие решения в интерьере уже теряют актуальность?
Среди решений, которые сегодня все чаще называют устаревшими или слишком шаблонными:
- полностью серые или бежевые стены;
- избыток деревянных реек;
- керамогранит с выраженным мраморным рисунком;
- почти полное отсутствие цветовых акцентов;
- большое количество декоративных элементов только ради модного вида.
В то же время это не означает, что серый цвет, дерево или мраморный керамогранит больше нельзя использовать. Речь идет скорее об отказе от типичных комбинаций, которые массово повторяются в разных квартирах.
Серые интерьеры уходят в прошлое / Фото Pinterest
Что такое slow interior?
На смену быстрому копированию трендов приходит концепция slow interior – подход к обустройству жилья, при котором интерьер формируется постепенно и в соответствии с образом жизни владельцев. Главная идея заключается в том, чтобы не покупать все сразу по готовому шаблону, а создавать пространство из вещей, которые действительно нравятся и имеют для человека значение.
В "slow interior" важное место занимают предметы, придающие дому характер. Это могут быть:
- винтажные светильники;
- старинные зеркала;
- отреставрированная мебель;
- керамика ручной работы;
- работы местных художников;
- сувениры из путешествий;
- семейные вещи, передаваемые из поколения в поколение.
Именно такие детали помогают сделать интерьер неповторимым. При этом не обязательно тратить большие суммы на дорогой декор – гораздо важнее, чтобы предметы соответствовали характеру и истории жильцов.