Чтобы не потерять их навсегда: топ-5 растений, которые стоит спрятать дома до первых заморозков

Осень - время не только уборки урожая, но и подготовки сада к холодам. Снижение температуры и первые заморозки могут пагубно повлиять на многие декоративные растения.

Эксперт по садоводству и популярный блогер Иш поделился советами, какие пять любимых садовых растений нужно обязательно перенести домой, чтобы спасти их от зимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие растения нельзя оставлять на улице осенью?

Бегонии и герани

Эти цветы особенно чувствительны к холоду – даже легкий мороз может их уничтожить. Иш советует перенести бегонии и герани в помещение и поставить на место с непрямым солнечным светом. Важно, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не пересыхала. Весной их можно снова высадить на улице – тогда они будут расти как многолетние растения.



Бегонии чувствительны к холоду / Фото Unsplash

Фатсия японская

Это растение хорошо чувствует себя в тени и не боится коротких засух. Именно поэтому фатсия легко адаптируется к комнатным условиям. Иш советует выбрать достаточно большой горшок и обеспечить мягкий непрямой свет. Подходят и классические, и декоративные разновидности, например "паутина".

Папоротники

Многие садовые папоротники исчезают осенью, но меньшие сорта прекрасно растут в доме. Эти тенелюбивые растения не требуют яркого солнца, но нуждаются в умеренном поливе. Эксперт предостерегает: не переувлажняйте почву, ведь это может привлечь мух.



Папоротник лучше заносить на холодный период в дом / Фото Unsplash

Кордилины

Эти растения, похожи на маленькие пальмы, прекрасно чувствуют себя в комнате. Они устойчивы к засухе и любят проветриваемые помещения. Кордилины не требуют много внимания и добавляют осеннему интерьеру тропического настроения.

Другие теплолюбивые декоративные виды

Как пишет Real Simple, в "зону риска" входят также нежные цветы, которые не переносят заморозков – петунии, фуксии, бальзамины. Если вы хотите сохранить их до весны, перенесите в теплое помещение и постепенно уменьшайте полив.

Как сделать зимний сад на подоконнике?