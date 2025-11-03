Щоб не втратити їх назавжди: топ-5 рослин, які варто сховати вдома до перших заморозків

Осінь — час не лише збирання врожаю, а й підготовки саду до холодів. Зниження температури та перші заморозки можуть згубно вплинути на багато декоративних рослин.

Експерт із садівництва та популярний блогер Іш поділився порадами, які п'ять улюблених садових рослин потрібно обов'язково перенести до дому, щоб урятувати їх від зими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які рослини не можна залишати надворі восени?

Бегонії та герані

Ці квіти особливо чутливі до холоду – навіть легкий мороз може їх знищити. Іш радить перенести бегонії та герані до приміщення й поставити на місце з непрямим сонячним світлом. Важливо, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але не пересихав. Навесні їх можна знову висадити надворі – тоді вони ростимуть як багаторічні рослини.



Бегонії чутливі до холоду / Фото Unsplash

Фатсія японська

Ця рослина добре почувається в тіні та не боїться коротких посух. Саме тому фатсія легко адаптується до кімнатних умов. Іш радить обрати досить великий горщик і забезпечити м'яке непряме світло. Підходять і класичні, і декоративні різновиди, наприклад "павутина".

Папороті

Багато садових папоротей зникають восени, але менші сорти чудово ростуть у домі. Ці тіньолюбні рослини не потребують яскравого сонця, але потребують помірного поливу. Експерт застерігає: не перезволожуйте ґрунт, адже це може привабити мух.



Папороть краще заносити на холодний період у дім / Фото Unsplash

Кордиліни

Ці рослини, схожі на маленькі пальми, чудово почуваються в кімнаті. Вони стійкі до посухи та полюбляють провітрювані приміщення. Кордиліни не потребують багато уваги й додають осінньому інтер'єру тропічного настрою.

Інші теплолюбні декоративні види

Як пише Real Simple, до "зони ризику" входять також ніжні квіти, які не переносять заморозків – петунії, фуксії, бальзаміни. Якщо ви хочете зберегти їх до весни, перенесіть у тепле приміщення та поступово зменшуйте полив.

Як зробити зимовий сад на підвіконні?